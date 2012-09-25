بهروز غریب‌پور درباره فعالیت‌های گروه تئاتر عروسکی "آران" و احتمال برگزاری رپرتوآر آثار این گروه نمایشی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: طبعا قصد برگزاری رپرتوآر اپراهای عروسکی گروه را داریم و قبلا پیشنهاد مربوطه را به بنیاد فرهنگی رودکی دادیم و موافقت ضمنی را نیز داشتیم. اما برگزاری رپرتوآر نیازمند حمایت است و کارها در این زمینه در دست انجام هستند.



وی ادامه داد: قرار است از 16 مهرماه اپرای عروسکی "حافظ" را در شهر شیراز اجرا کنیم. این نمایش به مدت 8 شب در تالار حافظ شهر شیراز به صحنه می‌رود. پیش از این نیز اپرای عروسکی "مولوی" را در شیراز به صحنه بردیم که با استقبال مخاطبان مواجه شد. اجرای اپرای "حافظ" در شیراز با حمایت شرکت آفتاب به عنوان بخش خصوصی و با حمایت افراد فرهنگی انجام می‌شود.



کارگردان اپراهای عروسکی "عاشورا"، "رستم و سهراب" و "مولوی" درباره اجراهای بین‌المللی این آثار گفت: در خارج از ایران چند سفر برای گروه پیش‌بینی شده است که تا به حال اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در لهستان و اپرای عروسکی "حافظ" در گرجستان قطعی شده است. این روزها سخت مشغول ساخت مجدد موسیقی اپرای "حافظ" هستم و به چند پیشنهاد خارجی پاسخ نداده‌ام و به محض پایان ساخت این موسیقی درباره این پیشنهادات تصمیم‌گیری خواهم کرد.

غریب‌پور درباره تولید اثری موزیکال برای کودکان توسط گروه تئاتر "آران" گفت: قرار است نمایش "بابابزرگ و ترب" نوشته بنده و با کارگردانی مریم اقبالی به عنوان اولین اثر عروسکی نخی و موزیکال برای کودکان تولید و تالار فردوسی اجرا شود. سعی می‌کنیم در صورت وجود حمایت‌های لازم تا پایان سال این کار را تولید و اجرا کنیم.



این کارگردان و مدرس تئاتر عروسکی همچنین از دعوت خود برای حضور و سخنرانی در سمیناری بین‌المللی در کشور اندونزی خبر داد و گفت: قرار است در این سمینار که 24 و 25 نوامبر برگزار می‌شود درباره میراث نمایش سایه‌ای اندونزی و حوزه فرهنگی خاور دور سخنرانی کنم. اگر این اتفاق بیفتد برای جامعه تئاتر عروسکی و بنده افتخار بزرگی خواهد بود.