پیشتازی حزب کارگر در نظرسنجی انتخابات سال 2015

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط روزنامه گاردین نشان می‌دهد که در صورت تغییر رهبری در حزب لیبرال دمکرات، این حزب می‌تواند عملکرد بهتری در انتخابات سال 2015 داشته باشد.

در صورت انتخاب وینس کیبل وزیر بازرگانی دولت ائتلافی به جای نیک کلگ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات، این حزب سه درصد آرای حزب کارگر، و یک درصد آرای حزب لیبرال دمکرات را به خود اختصاص خواهد داد. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که با انتخاب وینس کیبل آرای حزب لیبرال دمکرات از 14 به 19 درصد خواهد رسید.

همچنین 27 درصد شهروندان انگلیسی بر این باورند که دولت ائتلافی انگلیس به راست متمایل شده است. در این نظر سنجی همچنین 41 درصد شهروندان انگلیسی اعلام کرده‌اند که در انتخابات سال 2015 به حزب کارگر رای خواهند داد. این آمار از برتری 10 درصدی این حزب در برابر حزب محافظه کار حکایت دارد. حزب لیبرال دمکرات نیز تنها 14 درصد آراء را به خود اختصاص خواهد داد.

در نظر سنجی دیگری نیز که هفته گذشته توسط موسسه YouGovبرای ساندی تایمز انجام شده بود، نشان می‌داد که با انتخاب نیک کلگ به رهبری حزب لیبرال دمکرات، آرای این حزب در انتخابات سال 2015 بین سه تا چهار درصد افزایش خواهد یافت.

