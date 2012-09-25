  1. سیاست
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

در اعتراض به کاریکاتور موهن؛

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تجمع کردند

در پی اعتراض به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اکرم(ص) دانشجویان دانشگاه علامه امروز در این دانشگاه تجمعی اعتراض آمیزی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع با قرائت زیارت حضرت رسول(ص) آغاز شد و سپس دانشجویان از نمازخانه این دانشگاه تا مزار شهدای گمنام راهپیمایی کردند و با شعار های مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه، دانشجو بیدار است، ذلت نمی پذیرد انزجار خود را از سیاست های دولت فرانسه ابراز کردند.

در این تجمع اعتراض آمیز، کارکنان و اساتید دانشگاه علامه دانشجویان را همراهی کردند.

همچنین در حاشیه این تجمع دانشجویی، دانشجویان دانشگاه علامه ضمن غبارروبی و تجدید میثاق با شهدای این دانشگاه یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند. 

بنابراین گزارش، در پی توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) دانشجویان دانشگاه الزهرا نیز امروز ساعت 12در زمین چمن این دانشگاه تجمع خواهند کرد.

کد مطلب 1704516

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