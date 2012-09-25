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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

رفیعی خبر داد:

کمک 180 میلیون ریالی خیران طبسی به جشن عاطفه‌ها/ برپایی 100 پایگاه در طبس

کمک 180 میلیون ریالی خیران طبسی به جشن عاطفه‌ها/ برپایی 100 پایگاه در طبس

طبس - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد طبس گفت: مردم خیر و نیکوکار طبس در سال گذشته بیش از 180 میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد رفیعی در نخستین جلسه ستاد برگزاری جشن عاطفه ها در شهرستان طبس اظهار داشت: از این میزان کمک جمع آوری شده در جشن عاطفه ها بیش از 120 میلیون ریال هدایای دانش آموزان خیر این شهرستان و بقیه کمک های مردمی بوده است.

وی همچنین با تبریک دهه کرامت بیان داشت: جشن عاطفه های امسال با شعار "دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" برگزار می شود.

رفیعی با بیان اینکه برای جشن عاطفه های امسال 100 پایگاه ثابت و سیار در مدارس و سطح شهرستان در نظر گرفته شده است، اظهار امیدواری کرد: خیران و دانش آموزان طبسی در این جشن پرشورتر از گذشته حضور یابند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس نیز در این نشست اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ نوع دوستی و انفاق در جامعه را در بین دانش آموزان ترویج دهیم.

غلامحسین طاهری عنوان کرد: آموزش و پرورش طبس آماده هرگونه همکاری با کمیته امداد به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر جشن عاطفه ها در شهرستان طبس است.

جشن عاطفه های امسال پنجم و ششم مهرماه در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1704520

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