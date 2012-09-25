به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد رفیعی در نخستین جلسه ستاد برگزاری جشن عاطفه ها در شهرستان طبس اظهار داشت: از این میزان کمک جمع آوری شده در جشن عاطفه ها بیش از 120 میلیون ریال هدایای دانش آموزان خیر این شهرستان و بقیه کمک های مردمی بوده است.

وی همچنین با تبریک دهه کرامت بیان داشت: جشن عاطفه های امسال با شعار "دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" برگزار می شود.

رفیعی با بیان اینکه برای جشن عاطفه های امسال 100 پایگاه ثابت و سیار در مدارس و سطح شهرستان در نظر گرفته شده است، اظهار امیدواری کرد: خیران و دانش آموزان طبسی در این جشن پرشورتر از گذشته حضور یابند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس نیز در این نشست اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ نوع دوستی و انفاق در جامعه را در بین دانش آموزان ترویج دهیم.

غلامحسین طاهری عنوان کرد: آموزش و پرورش طبس آماده هرگونه همکاری با کمیته امداد به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر جشن عاطفه ها در شهرستان طبس است.

جشن عاطفه های امسال پنجم و ششم مهرماه در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.