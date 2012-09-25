محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارس فوق برنامه قرآنی با هدف آموزش فرامین قرآن، ترویج و گسترش فعالیت‌های پرورشی و تعمیق باورهای دینی دانش آموزان، از دو سال پیش در آموزش و پرورش کشور راه اندازی شده است.

وی افزود: در کل کشور 10 هزار مدارسه فوق برنامه قرآنی وجود دارد که از این تعداد 143 مدرسه در خراسان شمالی فعالیت می‌کنند.

رحیمی با بیان اینکه این مدارس به صورت فوق برنامه و در شیفت مخالف تحصیل دانش آموزان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس آیین نامه، مدارس فوق برنامه قرآنی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه؛ در دو ترم سال تحصیلی دایر خواهند بود و حضور دانش آموزان نیز در این مدارس کاملا اختیاری است.

به گفته وی 143 مدرسه قرآنی موجود در خراسان شمالی به گونه‌ای در مناطق مختلف ساماندهی شده‌اند که دانش آموزان چندین مدرسه همجوار بتوانند در یکی از این مدارس، آموزش‌های دینی و قرآنی را فرا گیرند.

محمدرضا رحیمی تصریح کرد: فعالیت این مدارس از 15 مهر ماه آغاز می‌شود و تمامی آن‌ها نیز در شیفت مخالف تحصیل معمولی دانش آموزان دایر خواهند بود.

وی با یادآوری اینکه این مدارس در مناطق روستایی و شهری به تناسب تعداد دانش آموزان تقسیم بندی شده‌اند، افزود: بر این اساس از 143 مدرسه فوق برنامه قرآنی، 30 مدرسه در شهرستان بجنورد، 25 مدرسه در شیروان، 23 مدرسه در اسفراین، 20 مدرسه در مانه و سملقان و مابقی نیز به تناسب در بین دیگر شهرستان‌ها و مناطق آموزشی استان ساماندهی شده است.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: در سال جاری، علاوه بر مدارس فوق برنامه قرآنی، تعداد 19 مدرسه تخصصی قرآن نیز پذیرای دانش آموزان مقطع ابتدایی استان هستند.

وی با بیان اینکه مدارس تخصصی قرآن تنها در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: در این 19 مدرسه قرآنی، در کنار آموزش عادی دروس ابتدایی، آموزش‌های قرآنی نیز به صورت تخصصی ارائه می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری 168 هزار دانش آموز استان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در دو هزار و 500 آموزشگاه مشغول تحصیل هستند.