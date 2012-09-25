دستگاه ها در مسیر اشاعه فرهنگ دفاع مقدس حرکت کنند

به گزارش خبرنگا مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در مراسم همایش جشن رضوی ماهدشت در فرهنگسرای بعثت بر ضرورت حفظ یاد و حرکت در مسیر آرمانهای شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: از دوران بعثت پیامبراکرم(ص) همواره گروه هایی وجود داشته اند که از مسیر حق منحرف می شدند و این تجربه بازهم در طول تاریخ در برهه های مختلف تکرار شد.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز شاهد حضور این گروه های انحرافی بوده ایم اما آنچه موجب می شد که ازحرکت در مسیر اصلی غافل نشویم پیروی از مقام عظمی ولایت و رعایت اصول دینی و اخلاقی است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی عناوینی همچون شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و... را برنامه ریزی دشمن در تخریب باورها و آرمانهای الهی دانست و گفت: اکنون دشمن با عنوان های مختلف و بکارگیری سرمایه ها، سربازان و تمام داشته خود در صدد آن است تا نسل جوان جامعه ما را از مسیر اصلی خارج سازد.

ریشه تحولات منطقه در انقلاب اسلامی است

محمد جواد کولیوند با اشاره به تحولات منطقه و جنبش های بیداری اسلامی گفت: امروز تمام دنیا تحت عنوان های مختلف بیداری اسلامی و انسانی را تجربه می کند و تمامی این تحولات و بیداری ها ریشه در انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری حکیمانه حضرت عظمی ولایت دارد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از دستگاه های ترویج فرهنگ دفاع مقدس

وی ضمن تاکید بر زنده ماندن یاد و نام شهدا و پایمردی و جوانمردی آنها در دوران هشت ساله دفاع مقدس اظهار داشت: در جامعه فعلی و نسل کنونی باید آرمانهای شهدا و آنچه که برای آن خون جوانان بی شماری ریخته شده و جاودانگی انقلاب را رقم زده همواره تبیین و یادآور شود.

محمدجواد کولیوند گفت: در این بین نخستین دستگاهی که نقش تعیین کننده در انتقال ارزش ها و نهادینه ساختن فرهنگ دفاع مقدس دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ضرورت فرهنگسازی از آرمانهای دفاع مقدس برای نسل کنونی

این مسئول بر فرهنگ سازی توسط سایر دستگاه ها نیز تاکید کرد و گفت: با گذشت زمان نسل های قبلی جای خود را به نسل های بعدی می دهند ودراین بین دستگاه هایی مثل صداوسیما، مطبوعات، حوزه های علمیه، مساجد، تکایا، پایگاه های بسیج، مدارس و دانشگاهها باید این رسالت را عهده دارشده و سمت و سو دهند.

تحریم ها اخلاق را تحت شعاع قرار ندهد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری با اذعان به فشارهای اقتصادی و تحریم های کشور این امر را از هدف های دشمن برای بی هویت ساختن نسل جوان، ایجاد فرقه های نوظهور و.... دانست و با تاکید بررعایت اخلاق تحت هرشرایطی گفت: هر زمان اخلاق در جامعه رخت بر ببندد فساد جایگزین آن می شود و باتوجه به اینکه ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و پیامبر ما نیز برای ترویج اخلاق آمده بود باید شاخصه های اخلاقی را همواره مد نظر قرار دهیم و هیچ یک از این فشارها منشاء انحراف در جامعه ما نشود.

این مسئول در پایان گفت: در شرایط فعلی باید در مسیر اهداف ملی نظام گام برداریم و با حفظ وحدت زمینه های ظهور امام عصر(عج) رافراهم سازیم.