به گزارش خبرنگار مهر، امروز که پنجمین روز از هفته دفاع مقدس را پشت سر می‌گذاریم سیدحسین بیضایی فردی که ساعت‌ها گفتگو با شهید محمدحسن نظرنژاد را برعهده داشت تا در نهایت کتاب «بابانظر» تدوین شود، مهمان خبرگزاری مهر شد تا ساعاتی را درباره این کتاب، فرهنگ دفاع مقدس، خاطره‌نگاری جنگ، شخصیت شهید نظرنژاد معروف به بابانظر و ... به گفتگو بپردازیم.

بیضایی که فعالیتش در حوزه ادبیات دفاع مقدس منحصر به این کتاب نمی‌شود از علاقمندان به ثبت تاریخ جنگ 8 ساله است و انگیزه دعوت ما از او، در کنار قدردانی از تلاش‌هایش برای ثبت خاطرات شهدا و موشکافی هر چه بیشتر آنچه در حوزه ادبیات دفاع مقدس انجام داده‌ایم و راه پیش رو، بوده است.

کتاب خاطرات شفاهی «بابانظر» حاصل گفت‌وشنود 36 ساعته حسین بیضایی با شهید محمدحسن نظرنژاد معروف به بابانظر است که مصطفی رحیمی آن را در هجده فصل تدوین کرده است و بخش آخر کتاب هم به عکس و اسناد اختصاص دارد.

کتاب «بابانظر» تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 520 صفحه، قطع رقعی و در تیراژ 2500 جلد توسط توسط انتشارت سوره مهر منتشر شده است.