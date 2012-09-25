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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

سرلشکر صفوی:

دشمن از اعتقادات عمیق اسلامی نیروهای مسلح کشور وحشت دارد

دشمن از اعتقادات عمیق اسلامی نیروهای مسلح کشور وحشت دارد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نظامی گفت: دشمن از توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بویژه اعتقادات عمیق اسلامی آنها در هراس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید رحیم صفوی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به اردبیل و در جمع نیروهای سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل توقف فتنه انگیزیهای دشمنان را در سایه اتحاد و انسجام نیروهای مسلح خواند و افزود: انسجام قوای نیروهای مسلح از جمله ضروریاتی است که می تواند در مقابل هرگونه ناامنی سد محکمی را حائل کند.

صفوی نقش نیروهای سپاه در مقاطع حساس کشور را کلیدی توصیف کرد و متذکر شد: این وظیفه نیروهای مسلح است که با انسجام، اتحاد و پیروی از ولایت در مقابل فتنه گریهای دشمن ایستادگی کنند.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: دستورات رهبری بهترین سرمشق و الگوی رفتاری و اخلاقی است که باید نیروهای بسیجی و سپاهی در تمام امور آن را سرمشق خود قرار دهند.

وی همچنین از برقراری امنیت پایدار در استان اردبیل خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر اردبیل به دلیل درایت و تدبیر نیروهای زبده استانی از امنیت پایدار برخوردار است.
 

کد مطلب 1704527

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