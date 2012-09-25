مدیر جدیدکنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم شهردار شیراز بر اعمال حسن تدبیر و برنامه ریزی لازم برای هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنی، نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به مهندسین ناظر و دفاتر فنی، نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر با هماهنگی گروه کمیسیون ماده 100 و پیگیری تخلفات آنها بر اساس قانون نظام مهندسین، ایجاد هماهنگی و همدلی بین کلیه مهندسین و کارفرمایان و دیگر نهادهای ذیربط به طوری که بیشترین رضایتمندی ناظرین و کارفرمایان حاصل شود، تقویت پرسنل فنی و عمرانی مناطق در امر نظارت در جهت ارتقای کیفیت کارهای عمرانی، نظارت بر اجرای آیین نامه های مقاوم سازی در برابر زلزله، ایجاد هماهنگی و اشتراک مساعی با مدیران تابعه شهرداری و ادارات و دیگر نهادهای مربوط تأکید شده است.

بر این اساس از زحمات و تلاشهای "نامورچی" مدیر سابق کنترل و نظارت بر ساختمان شهرداری تقدیر شده است.

عیادت مسئولان فرهنگسراهای شهرداری شیراز از یادگاران هشت سال دفاع مقدس

جمعی از مسئولان فرهنگسراهای شهرداری شیراز از جانبازان اعصاب و روان باغ جنت عیادت کردند.

در این دیدار که در فضایی معنوی برگزار شد، یادگاران هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از جنگ تحمیلی و دوران اسارت خود پرداختند.

همچنین هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان تقدیم شد.