اجرای طرح ضربتی مبارزه با جوندگان مضر شهری در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب افزود: دفتر محیط زیست منطقه با عنایت به طرح استقبال از مهر نسبت امحای جانوران مضر شهری در نواحی سه گانه اقدام کرد.

وی اظهار داشت: این عملیات ابتدا با استفاده از نصب بنر و پلاکارد و توزیع بروشور های اطلاع رسانی و سپس شناسایی و طعمه گذاری توسط اکیپ مجرب انجام شد.

فرخی افزود: عملیات شناسایی و طعمه گذاری در خیابانهای اصلی و فرعی ناحیه 1 از جمله تیر انداز، فلکه اول، بلوار پروین، گلبرگ شرقی، رشید، دردشت و... ناحیه 2 آیت ، طوفان، سامان، شیر مرد ، مدنی و... خیابانهای محدوده ناحیه 3 خیابانهای کرمان، لشگر، طاووسی و... بود.