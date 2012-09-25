حسینعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نخستین مجلد از پنجگانه خود درباره انقلاب اسلامی گفت: رمان «افرا» که به تازگی از سوی انشارات سوره مهر منتشر شده نخستین جلد از طرح من برای نوشتن یک پنجگانه درباره انقلاب است. اصطلاح پنجگانه را هم به این خاطر می‌گویم که پنج و یا خمسه جزوی از فرهنگ ماست و در مقابل سه‌گانه و یا تریلوژی غرب می‌تواند مطرح شود.

وی ادامه داد: داستان افرا وامدار توامان حقیقت و خیال من است. بخشی از آن به خاطراتی که من در کودکی داشتم باز می‌گردد و بخشی هم در خیال من شکل گرفته اما فضای رخداد آن در مازندارن و روایت زندگی فردی است به نام رستم‌علی که به کمک فردی به نام ذکریا تلاش می‌کند تا یک سرهنگ شاهنشاهی را از بین ببرد.

جعفری افزود: من برای ادامه این پنجگانه تصمیم دارم که پنج داستان متفاوت را بنویسم که در همه آنها همان شخصیت‌های رمان افرا حضور دارند و فضای رخداد نیز مازندارن است اما قصه‌ها و مجلدات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نخواهند داشت. البته این موضوع فعلا به صورت یک طرح در ذهن من قرار دارد و امیدوارم که بتوانم بنویسمش.

به گفته وی، داستان مجلدات بعدی این مجموعه به ترتیب در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، دو سال ابتدایی پس از انقلاب، آغاز جنگ تحمیلی و پایان آن رخ خواهد داد.

وی در ادامه از تالیف مجموعه داستان دیگری خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاهم را در کتابی به نام «گلا» جمع کردم که در اصلاح مازندارنی به معنی گاو قهوه‌ای است و شامل داستان‌هایی با سبک ادبیات فولکلور مازندارن است و از سوی نشر افراز منتشر خواهد شد.

وی همچنین از پایان تالیف رمانی با عنوان «دقیقا نیمه شب» خبر داد و گفت: فعلا قصد انتشار این اثر را ندارم و در حال تالیف رمان تازه‌ای با موضوع دفاع مقدس هستم.