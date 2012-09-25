دور جدید مذاکرات نفتی ایران-هند به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و هند به منظور مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های هندی در طرح توسعه تعدادی از میادین نفت و گاز در خلیج فارس از چند روز گذشته تاکنون در دهلی نو آغاز شده بود.

بر این اساس روز گذشته مذاکرات دو طرف در خصوص نحوه سرمایه گذاری در توسعه این میادین نفت و گاز به پایان رسیده است اما تاکنون گزارشی درباره جزئیات توافق های احتمالی بین دو طرف حاصل نشده است.

محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت اخیرا با اشاره به امضای قرارداد سه میدان نفت و گاز ایران در خلیج فارس، گفته است: ارزش توسعه این سه میدان نفت و گاز حدود 7 میلیارد دلار برآورد می شود.

محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره هم پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال 14 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز دریایی ایران در دستور مذاکره قرار دارد، تاکید کرده بود: پیش بینی می شود به زودی قرارداد طرح توسعه میادین فرزاد A و B، سروش، اسفندیار، توسن و آلفا با پیمانکاران امضا شود.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد بی است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی در سال 2002 میلادی امضا شد.



با وجود گذشت نزدیک به نزدیک به یک دهه از امضای این قرارداد، هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان نفت و گاز ایران در خلیج فارس با شرکتهای هندی امضا نشده است.



محمود زیرکچیان زاده مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره دوسال گذشته در آخرین اظهار نظر رسمی با تاکید بر علاقه مندی شرکتهای هندی برای حضور در این پروژه پنج میلیارد دلاری، گفته بود: در حال حاضر مذاکرات فنی، مالی و قراردادی با این شرکتها در مراحل پایانی قرار دارد.



وی همچنین از امضای موافقت نامه اولیه توسعه این میدان گازی با طرف خارجی خبر داده و اظهار کرده بود: تاکنون مجوزهای دولتی لازم برای آغاز عملیات اجرایی میدان گازی فرزاد بی در ایران صادر شده است.



در همین حال، موسسه اکونومیک تایمز شهریور ماه سال 1389 با انتشار گزارشی به نقل از مقامات دولت دهلی، اعلام کرده بود: کنسرسیوم سه شرکت هندی برای حضور در پروژه گازی ایران کاملا آزادی عمل دارد و به آنها پیشنهاد کردیم که مطابق موازین قانونی این پروژه را پیش برده و به منافع اقتصادی خود توجه کنند.



در حال حاضر میدان فارسی با در اختیار داشتن 508 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی حدود 25 درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است.



بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه 1.1 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.