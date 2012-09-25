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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

همزمان با هفته دفاع مقدس/

بخش تخصصی دفاع مقدس در کتابخانه مرکزی سنندج راه اندازی شد

بخش تخصصی دفاع مقدس در کتابخانه مرکزی سنندج راه اندازی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به مناسبت سی و دومین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بخش تخصصی دفاع مقدس در کتابخانه مرکزی سنندج راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان در مراسم افتتاح این بخش که با حضور سردار داوود غیاثی راد، دبیر ستاد سی و دومین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار شد، اظهار داشت: این بخش دارای پنج هزارجلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و جنگ هشت ساله است.

عطاء الله رستگار عنوان کرد: این بخش تخصصی با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و همچنین اداره کل کتابخانه های عمومی در کتابخانه مرکزی شهرستان سنندج راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: کتابخانه مرکزی سنندج علاوه بر بخش مذکور دارای بخش های تخصصی فرق و مذاهب و کودک و نوجوان است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان با اشاره به لزوم ایجاد بخش های تخصصی در کتابخانه های عمومی، گفت: ایجاد این بخش های ویژه می تواند نقش مهمی در جذب کتابخوانان و محققان به این نهاد فرهنگی داشته باشد.

رستگار با تاکید به لزوم توجه به سلایق و علایق مخاطبان، بیان کرد: این امر راهگشای ارتقای سطح مطالعه مفید و در نتیجه توسعه فرهنگی کشور است.

دبیر ستاد سی و دومین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز در این مراسم به نقش کتاب و کتابخوانی در حفظ ارزش های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نهادینه کردن ارزش های معنوی به ارتقای سطح بصیرت در جامعه منجر می شود.

داوود غیاثی راد اضافه کرد: رشادت های مردم کردستان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله هیچ وقت از یاد نمی رود و باید همواره شکرگزار رشادت های مردم این خطه باشیم.

وی در پایان توجه به کتاب و کتابخوانی به ویژه با موضوع دفاع مقدس را با اهمیت خواند و خواستار توجه بیشتر به این حوزه در استان کردستان و سایر نقاط کشور شد.

کد مطلب 1704538

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