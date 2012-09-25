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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

در مانیل برگزار شد؛

اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی درفیلیپین

اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی درفیلیپین

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: روز دوشنبه صدها تن در مانیل در برابر سفارت آمریکا در اعتراض به پخش فیلم موهن امریکایی تجمع کرده و خواهان ممنوعیت انتشار آن در اینترنت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فیلیپین، تجمع کنندگان با حمل پلاکاردهای با مضمون های "آزادی بیان اری توهین به عقیده نه " و "اعتراض به تبعیض های قانونی" در برخورد و مجازات دست اندرکاران این فیلم ، به دورویی های کشورهای غربی در برخورد با توهین کنندگان به پیامبر گرامی اسلام اعتراض کردند.

معترضین همچنین با تهیه طوماری از دادگاه عالی فیلیپین خواستند تا با صدور حکمی مانع از انتشار این فیلم در فیلیپین شود.

در پی انتشار بخش هایی از فیلم ضداسلامی "معصومیت مسلمانان" و کاریکاتوری توهین آمیز در نشریه فرانسوی که در آنها به شخصیت والای پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) توهین شده است، گروههای مختلف اسلامی در سراسر جهان و کشورهای جنوب شرق آسیا ضمن ابراز خشم خود نسبت به اقدامات اخیر، خواستار مجازات عاملان این اقدامات توهین آمیز شدند.
 

کد مطلب 1704542

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