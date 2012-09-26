توهین به ادیان ماحصل منطق عصر روشنگری است

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک در خصوص جایگاه دین در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا مایل هستم در مورد نوع نگاه و منطق کلام محوری(logocentrism) صحبت کنم.

برنده جایزه لئو اشتراوس افزود: در دین مسیحیت و در قرون 18 و 19 میلادی این نوع نگاه در درون مسیحیت وجود داشت. هم از جنبه درونی و از هم از جنبه بیرونی این نگاه به ادیان و مذاهب دیگر وجود داشت.

وی در ادامه یادآور شد: بر اساس نگاه کلام محوری دیدگاه و اعتقادات دیگران بر حق نیست. این نوع نگاه در میان اروپائیان استعمارگر با ساکنان مستعمرات نیز صادق است.

مؤلف "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" تصریح کرد: یعنی استعماگران خود را برحق می دانستند و دیدگاههای کشورهای مستعمره را نادرست می دانستند.

استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا افزود: در واقع این نوع نگاه و منطق در عصر روشنگری نیر قابل ردیابی است. در این عصر عقل و شیوه عقلی و علمی خود را بر حق می داند و دین و باورهای دینی را نادرست می پندارد.

وی در ادامه تأکید کرد: نتایج مصیبت بار این عصر نیز نشان داد که این دیدگاه به چه میزان سطحی و نادرست بوده است.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: تداوم چنین دیدگاههای در خصوص توهین به ادیان و باورها و اعتقادات مردم را در حال حاضر نیز شاهد هستیم.