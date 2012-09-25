  1. جامعه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

برقراری وحدت اسلامی یکی از اهداف مهم حج است

برقراری وحدت اسلامی یکی از اهداف مهم حج است

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: یکی از اهداف مهم حج برقراری وحدت اسلامی است و هر عمل و گفتاری که موجب تفرقه بین مسلمانان شود مورد قبول ما نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر دوشنبه شب درمراسم بدرقه نخستین گروه از زایران ایرانی سرزمین وحی افزود: نتیجه یک سال تلاش همکاران ما در بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و سایر نهادها و ارگان ها باعث شد تا زایران بتوانند حجی مطلوب و آرام را برگزار کنند.

وی آیین حج را مهمترین مساله دانست و با تاکید بر بهره برداری معنوی زایران اظهار کرد: اگر این سفر معنوی با معرفت و بصیرت انجام شود زایران می توانند از لحظه به لحظه آن بهره کافی را ببرند.
 
وی گفت:حج افتخار جهان اسلام بوده و هر چه باشکوهتر برگزار شود، افتخاری برای تمام کشورهای اسلامی است.
 
حجت الاسلام قاضی عسگر یکی از اهداف مهم حج را برقراری وحدت اسلامی دانست و افزود: هر عمل و گفتاری که موجب تفرقه بین مسلمانان شود مورد قبول ما نیست و باید در جهت وحدت امت اسلامی تلاش کرد.
 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خواستار برقراری نظم و انسجام زایران شد و اضافه کرد: همه باید در چارچوب برقراری وحدت و حفظ آرامش حجاج و به وجود آوردن یک فضای آرام و مطلوب برای آنها تلاش کنیم.
 
وی با توصیه به زایران برای رعایت مقررات و قوانین عربستان سعودی تاکید کرد: زایران باید به قوانین عربستان احترام بگذارند تا آیین امسال به نحو احسنت و به سلامت برگزار شود.
کد مطلب 1704544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها