الگو گرفتن از رشادت های رزمندگان بهترین ظرفیت برای مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در سنندج اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های وصف ناشدنی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است و در این روزها که دشمن به مقابله و جنگ نرم با ارزش های اسلام انقلابی روی آورده است با زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا می توان در برابر دشمنان ایستادگی کرد.

وی ضمن تبریک ایام هفته دفاع مقدس بیان کرد: تجاوز رژیم بعث عراق به سرکردگی آمریکا جهانخوار و چند کشور دیگر خفت و خواری را برای آنان به دنبال داشت و رزمندگان اسلام با اتکال به ذات حضرت باریتعالی و با رهبری حضرت امام (ره) درس فراموش نشدنی به دشمنان دادند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است و در این روزها که دشمن به مقابله و جنگ نرم با ارزش های اسلام انقلابی روی آورده است با زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا می توان در برابر دشمنان ایستادگی کرد و به همین دلیل انتظار می رود که برنامه های این چنین بیشتری در سطح استان کردستان برپا شود.

وی با اشاره به توانمندی های نظامی کشور عنوان کرد: تهدید نرم امروزه موثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه یک کشور است و به یقین دارای تاثیرگذاری بیشتری نسبت به جنگ سخت است و به همین دلیل نباید از توطئه ها و تهدیدات سخت دشمن غافل شد و باید در همه حال هوشیار بود و به حقیقت که در این نمایشگاه به هردو محور جنگ نرم و سخت دشمن به خوبی پرداخته شده است.

حسن زاده در پایان ضمن اشاره به توانایی جوانان در عرصه های مختلف افزود: امروز کشور ما نیازمند حضور فعال جوانان در تمام زمینه های علمی و فرهنگی است و برپایی چنین نمایشگاه هایی به طور حتم بین نسل جوانی که نظاره گر جنگ نبوده اند و ارزش های دفاع مقدس تعامل و ارتباط برقرار می کنند.

لازم به ذکر است نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس به مدت یک هفته واقع در مجموعه ورزشی 22 گولان سنندج دایر است.