ابهامات جدایی ری از تهران روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: شرایط کشور طوری است که چیزی که به آن کمتر توجه می شود مسائل قانونی و حقوقی در تصمیم گیریها است.

وی با طرح سه سئوال از مسئولین دولت اظهار کرد: با فرض جدایی ری از تهران آیا ما به عنوان اعضاء شورا مسئولیتی در قبال ری خواهیم داشت یا نه؟

وی افزود: اگر قرار باشد مسئولیت نداشته باشیم خلاف قانون است چرا که 5 سال پیش از مردم ری نیز رای گرفتیم و در مقابل آنها مسئول هستیم دولت هم نمی تواند بگوید شما از امروز مسئولیتی در قبال ری ندارید .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به 750 کارمند رسمی شهرداری ری گفت: این افراد کارمند شهرداری تهران هستند و از نظر استخدامی چطور می توانیم آنها را جدا کنیم اگر تقاضای انتقال به دیگر مناطق را نیز داشته باشد چه کسی پاسخگوی مشکل نیروی انسانی در شهرداری ری خواهد بود.

نجفی به امکانات شهر تهران که در ری قرار دارد اشاره کرد و افزود: در صورت جدایی این امکانات متعلق به شهرداری تهران است یا شهرداری جدیدی که قرار است به صورت مستقل تشکیل شود.در شهر ری چطور بدون امکانات می خواهند به مردم خدمت کنند اگر هم بگویند امکانات متعلق به ری است مشکل حقوقی ایجاد می کند چرا که پول مردم تهران نیز در ایجاد آنها نقش داشته است.

نجفی با تاکید بر اینکه در صورت تصمیم بر جدایی و ابلاغ آن باید ابهامات را روشن کنند تصریح کرد: بر فرض قبولی جدایی اگر به اعضا شورای شهر تهران بگویند همچنان شما مسئولیت داشته باشید شهردار ری را ما باید انتخاب کنیم نه وزارت کشور .

