به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی ظهر سه شنبه در مراسم جشن رضوی ماهدشت وقایع هشت سال دفاع مقدس و آرمانهایی که برای آن خون هزاران شهید ریخته شده است را محور صحبت های خود قرار داد و گفت: ما برای دست یابی به آرمانهای والای الهی در جنگی هشت ساله مقابل دشمن ایستادگی کردیم و پرداختن به تجمل گرایی و رفاه زدگی ما را واقعیت ها و اهدافمان دور می سازد.

فرهنگ رضوی در خانواده ها نهادینه شود

وی در بخش دیگری جشن های دهه کرامت را ضرورتی برای اشاعه و گسترش فرهنگ رضوی در خانواده ها دانست و اظهار داشت: جشن های دهه کرامت با هدف تعصی از سیره و روش عملی و نظری آقا علی بن موسی الرضا(ع) برگزار می شود و از این رو باید آنچه در سیره زندگی این امام همام بوده است بین خانواده ها نهادینه شود.

البرز میزبان 110 برنامه فرهنگی در هفته رضوی است

مجتبی ابراهیمی همچنین از برگزاری سلسله جشن های رضوی در سراسر استان و شهرستانهای آن خبر داد و گفت: در هفته فرهنگ رضوی 110 برنامه فرهنگی با برگزاری نمایشگاه ها و جشن ها برگزارمی شود.

وی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی با 9 هزار شرکت کننده را نیزاز ویژه برنامه های این دهه در استان البرز برشمرد.

دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس برابربا 8 قرن بقای انقلاب شد

مجتبی ابراهیمی دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را برابر با هشت قرن بیمه انقلاب ذکر کرد و گفت: وقایع هشت سال دفاع مقدس آثار ماندگاری داشته است که اکنون صهیونیست ها را نیز زمین گیرکرده است و موجب گردیده تا آنان که ادعای مالکیت نیل تا فرات را داشتند امروز خود را محصور کنند.

انقلاب شکوهمند اسلامی ماندگارترین انقلاب در جهان

وی انقلاب شکوهمند اسلامی را ماندگار ترین انقلاب ها در دنیا برشمرد واظهار داشت: اگر مروری بر انقلاب های مهم دنیا نظیر الجزایر، شوروی، فرانسه، چین و ایران داشته باشیم شاهد آن خواهیم بود که انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی بوده است که بعد از گذشت 33 سال هنوز بر سرآرمان های خود ایستاده است.

هشت سال دفاع مقدس سرمایه جاودانه انقلاب شکوهمند سلامی

مجتبی ابراهیمی در پایان افزود: هرچند دشمنان اسلام به هر طریقی برای گرفتن داشته های انقلاب ما دست تعدی دراز می کنند اما باید بداند که یکی از اصلی ترین سرمایه ها و گنجینه های این انقلاب دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است که هیچ گاه تمام نمی شود و از این بابت نیز خداوند را را شاکر هستیم.