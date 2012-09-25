74 اظهارنامه خروج موقت کالا در گمرک خراسان شمالی صادر شد

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری 74 اظهارنامه خروج موقت کالا در گمرک خراسان شمالی صادر شده و غالب کالاهای خروج موقت نیز شامل وسایل نقلیه سبک و سنگین (سواری، کشنده، تریلر و بونکر) است.

وی با بیان اینکه وزن کالاهای خروج موقت در این مدت 414 تن بوده است، تصریح کرد: ارزش دلاری این کالاها دو میلیون و 705 هزار دلار برآورد شده است.

جعفری با اعلام اینکه بر این اساس، ارزش دلاری کالاهای خروج موقت در نیمه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است، افزود: در طول شش ماه نخست سال قبل سه میلیون و هزار و 500 دلار کالا از استان به طور موقت خارج شده بود.

به گفته وی از نظر وزنی نیز کالاهای خروج موقت در نیمه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود شش درصد کاهش داشته است، به گونه‌ای که وزن کالاهای خروج موقت شش ماهه نخست سال پیش، 440 تن بوده اما این میزان در سال جاری به 414 تن کاهش یافته است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی همچنین تعداد اظهارنامه‌های ترانزیت داخلی توسط شرکت‌های حمل و نقل در مدت مذکور را 25 اظهارنامه ذکر کرد و افزود: وزن کالاهای ترانزیت شده داخلی یکهزار و 928 تن و ارزش دلاری آن‌ها یک میلیون و 839 هزار و 763 دلار برآورد شده است.

جواد جعفری عنوان کرد: با توجه به اینکه ارزش دلاری کالاهای ترانزیت داخلی در نیمه نخست سال پیش سه میلیون و 236 هزار دلار برآورد شده بود، این میزان در شش ماهه نخست سال جاری با کاهشی 37 درصدی مواجه شده است.

وی افزود: از نظر وزنی نیز در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 535 تن کالا از طریق گمرک خراسان شمالی ترانزیت داخلی شده بود و در این مورد نیز در طول شش ماهه نخست سال جاری 45 درصد کاهش روی داده است.

به گفته مدیرکل گمرک خراسان شمالی اغالب کالاهای ترانزیتی داخلی در گمرک استان، مربوط به ترانزیت داخلی برنج از گمرک میرجاوه بوده است.

گمرک خراسان شمالی از بهمن ماه 87 با حضور معاون اول وقت رییس جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده است.