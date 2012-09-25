عملکرد جامعه هنری نتایج مطلوبی در پی ندارد/ لزوم افزایش غنای فکری هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رفائی مسئول حوزه هنر خراسان رضوی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ادبیات داستانی نقطه اوج اظهار کرد: اینکه امروزه مقوله ای که دشمن به آن بسیار توجه دارد هنر است و تلاش می کند تا هنر را در مسیر کارهای شیطانی خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: هنرمندان بایستی با مطالعه آثار مختلف و شرکت در کلاس های آموزشی، غنای فکری خود را افزایش داده و آثاری در خور توجه تولید کنند.

رفائی همچنین اشاره ای به توهین آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) داشت و افزود: کمترین قشری که به این اهانت عظیم توجه کردند جامعه هنرمندان بودند.

مسئول حوزه هنر خراسان رضوی با اشاره به توجه بسیار جامعه به دو قشر هنرمندان و ورزشکاران گفت:علی رغم هزینه هایی که برای این دو قشر در جامعه می شود اما عملکرد آن ها نتایج مطلوبی را در پی ندارد.

وی افزود: حضور امام رضا(ع) در شهر مشهد و پذیرایی سالانه حدود 25 میلیون زائر می تواند بهترین سوژه برای نویسندگان و هنرمندان باشد تا با تولید آثار فاخر و ارزشمند ادبی وظیفه خود را به ساحت امام رضا(ع) انجام دهند.

وی با اشاره به انقلاب هایی که در حال حاضر درجهان اسلام رخ داده است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی دشمن با تمام توان خود وارد میدان نبرد شده است.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که فعالیت های بسیج هنرمندان باعث شد که حوزه های هنری، ارشاد، مدیریت فرهنگی شهرداری و دیگر سازمان های مردم نهاد به بحث هنر توجه بیشتری داشته باشند، اذعان داشت: خراسان رضوی بعد از انقلاب اسلامی پیش غراول در بحث داستان نویسی است.

در ادامه سید جواد کمالی مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در ادامه سخنان خود رسالت هنر و ادبیات متعهد وانقلابی را انسان ساز دانست و بیان داشت: انسان با معارف اسلامی در مسیر الهی گام برخواهد داشت چرا که گام های افرادی که در مسیر الهی هستند منجر به گسسته شدن بافته های طاغوتی می شود.

وی مسایلی همچون شهادت وایثار را که با فطرت انسانی همخوانی دارند را از موضوعاتی دانست که در حوزه هنر به آن ها توجه کافی نشده است و تصریح کرد: بعد از جنگ های جهانی مسائل ایدئولوژی درغرب ظهور کرد در حالیکه عرصه دفاع مقدس سرشار از مفاهیم بکری همچون آزادگی، انسانیت، ظلم ستیزی و مفاهیم متالی بسیاری است که توجه کمی به آن ها شده است.

وی با بیان اینکه 492 اثر در بخش داستان بلند، 445 اثر در بخش داستان کوتاه در سه رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است، افزود: اختتامیه جشنواره کشوری ادبیات داستانی این جشنواره امروز(4 مهر) در استان گلستان برگزارمی شود.