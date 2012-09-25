مددکاران اجتماعی و آموزش های مددکاری باید به روز باشد

جواد مردانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مددکاران اجتماعی امروزه با حوادث و وقایع متنوعی روبه رو هستند بر ضرورت به روز بودن مددکاران و آموزش های مربوط به آنها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شکل گیری دفاتر مددکاری استانی در اغلب استانها از جمله البرز اظهار داشت: از جمله برنامه های آتی این مجموعه اتصال مددکاران در یک شبکه منسجم و از پیش تعیین شده، ایجاد کمیته های تخصصی و ارائه سرویس های اجتماعی به نهادها و ارگان های مختلف خواهد بود.

وی تصریح کرد: مددکاری حرفه ای مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف است که در آن مددکار کمک می کند مددجو، مشکلات خود را شناخته و با تکیه بر توانایی های خود و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود در جهت حل آنها بر آید.

وی با ارائه تعریف فوق از فعالیت مددکاران حضور و فعالیت مددکاران اجتماعی به منظور کاهش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی، مشکلات فردی و گروهی را ضروری دانست.

