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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

میرکمالی:

وارثان دفاع مقدس عزت جهاد را با ذلت عوض نمی کنند

وارثان دفاع مقدس عزت جهاد را با ذلت عوض نمی کنند

اراک - خبرگزاری مهر: فرماهنده سپاه ناحیه اراک گفت: وارثا ن دفاع مقدس عزت جهاد را را با ذلت عوض نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدارعطا الله میرکمالی صبح سه شنبه با بیان این مطلب در جمع دانش آموزان مدرسه حاج راجعی اراک به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: وارثان دفاع مقدس با ارج نهادن به خون پاک شهدا و پاسداری از ارزشهای والای انقلاب اسلامی حاضر نیستند به هیچ وجه این ارزشها را با چیز دیگر عوض کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران با رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، هوشمندانه و با انگیزه های دینی و ملی در مقابل دشمن متجاوز به پا خاست و توانست صحنه های زیبایی از وفاق ملی را به نمایش بگذارند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک  با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 8 سال جنگ تحمیلی بیان داشت: هفت دفاع مقدس یادآورخون های مقدسی است که در طول 8 سال جنگ تحمیلی پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد

 سرهنگ میرکمالی در ادامه با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس و بعد از آن بیان داشت: استقلال و سربلندی امروز کشور به برکت خون های پاک شهدا و مجاهدت و پایمردی رزمندگان در دوران دفاع مقدس است و نسل جدید انقلاب باید با ابعاد ایثارگری و فرهنگ شهادت به خوبی آشنا شود.

وی با بیان این که مهمترین عامل پایداری ملت ایران در جنگ تحمیلی آرامش روحی، انگیزه قوی و تکیه بر رهبر انقلاب بود افزود: امام خمینی (ره) با نفس مطمئنه خویش، آرامش را برای مردم، مسوولان و رزمندگان تامین کردند.
 

کد مطلب 1704555

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