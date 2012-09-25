اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان حج و زیارت دوشنبه شب در آیین بدرقه این گروه در فرودگاه مهرآباد گفت: این سازمان بدون همکاری سایر ارگان ها نمی تواند به وظیفه خود عمل کند و تمام سازمان ها مانند حلقه های به هم پیوسته با هم مرتبط هستند.

حجت الاسلام سید احمد موسوی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته اعزام زایران به سرزمین وحی را آغاز کرده ایم و امیدوارم آخرین پرواز زایران را نیز همانند امشب نظاره گر باشیم.

در این آیین، سردار نبی الله حیدری رییس پلیس فرودگاه های کشور هم با اشاره به تامین امنیت مسافران برای اعزام به سرزمین وحی، بر ضرورت بکارگیری تمام توان و امکانات نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها در فرودگاه های سراسر کشور به منظور تامین رفاه حال مسافران و امنیت کامل آنها تاکید کرد.

در سال جاری 75 هزار زایر ایرانی برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی اعزام می شوند.