نشریه "روایت دوازده" همزمان با جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "بنیاد فرهنگی روایت" همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که از سوم تا هفتم مهرماه به میزبانی استان در حال برگزاری است، اقدام به انتشار نشریه ای روزانه کرده است.

مدیر مسئول "روایت دوازده" محمد خزاعی است که دبیری جشنواره دوازدهم را نیز بر عهده دارد.

این نشریه شامل دو بخش انگلیسی و فارسی بوده و سردبیر آن "محمدتقی فهیم" است.

"روایت دوازده" به صرت تمام رنگی منتشر می شود و کلیه رویدادهای هر روز از جشنواره را منعکس می کند، ضمن اینکه بخشی از آن را گفتگوهای اختصاصی با سینماگران و هنرمندان برجسته عرصه دفاع مقدس تشکیل می دهد.

اولین شماره از این نشریه، با تیتر" کرمان در دست جشنواره" منتشر شده است.

سردبیر روایت دوازده نیز طی یادداشتی ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) با عنوان این مسئله که سینمای مقاومت و دفاع مقدس در مقطع کنونی وظیفه سنگینی بر عهده دارد، تصریح کرده است که "فیلم جواب فیلم" در سینما شاکله فعالیت ما را تشکیل می دهد.