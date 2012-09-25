رهایی محکوم به قصاص از طناب دار در بخش نازلوی ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، با وساطت اعضای شورای حل اختلاف بخش نازلوی ارومیه، پرونده متهم قتل عمد پس از تحمل 5 سال حبس و با اعلام رضایت اولیای دم مقتول با صلح و سازش مختومه اعلام شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در امور شوراهای حل اختلاف گفت: با تلاش مستمر و برگزاری جلسات متعدد توسط اعضای این شورا و بهره گیری از افراد متنفذ و بزرگان طرفین بالاخص روحانیت معزز و اخذ رضایت از اولیای دم مقتول، این مددجوی محکوم به قصاص به کانون خانواده بازگشت.



علیرضا اکبری، رئیس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی گفت: پرونده های موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در راستای اهداف شوراهای حل اختلاف و تحقق صلح و سازش رسیدگی می شوند.