هنرمند متعهد و انقلابی باید پیام انقلاب را در قالب زبان شعر و ادب منتقل کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کلاهدوز دو شنبه شب در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ادبیات داستانی نقطه اوج اظهار کرد: هنر دینی سعادت انسان، حقوق معنوی و عدالت جامعه انسانی را تعریف می کند.

وی شعر و هنر را زیباترین قالب برای همه پیام های نوین و مایه گسترش پیام ها در دل و جان آدمی دانست و افزود: حرکت مستمر برای تعالی هنر در جامعه ضرورت دارد بنابراین شاعر و هنرمند متعهد و انقلابی باید پیام انقلاب را در قالب زبان شعر و ادب منتقل کنند.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد: ادبیات داستانی بهترین وسیله برای نشر ارزش های دینی و تأثیرگذار در بین اقشار جامعه به خصوص جوانان است.

وی همچنین از بررسی آثاری با موضوعات عفاف و حجاب و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) در جشنواره سال های آتی خبر داد.

وی با بیان اینکه هنری که بتواند مجسم کننده آرمان های ادیان خصوصا اسلام به جامعه انسانی باشد، هنر دینی است، گفت: هنر دینی تنها به مقوله های دینی همچون روحانیت، معارف و تعابیر دینی خلاصه نمی شود بلکه این هنر باید معارف و ارزش هایی که همه ادیان به خصوص اسلام در دل انسان ها نهادینه کرده است را گسترش دهد.

کلاهدوز با اشاره به این مطلب که ارزش هایی همچون شهادت طلبی، ایستادگی و شجاعت که در دوران انقلاب اسلامی تجربه شد، اظهار داشت: هنری از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی جاودانه و ماندگار می ماند که از ابزارها و مصادیق مناسب آن ها و به شکل هنری فاخر و ممتاز استفاده شود.

گفتنی است، در پایان مراسم از کتاب داستان کوتاه نقطه اوج حاوی 34 داستان کوتاه از نویسندگان برتر ششمین جشنواره ادبیات داستانی نقطه اوج رو نمایی شد.