بهره برداری ازبخش میانی خط 3مترو تهران؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم عراقی با بیان این مطلب اظهار کرد: خط 3متروتهران به طول 37 کیلومتربا 28دستگاه, ازبزرگراه آزادگان درجنوب غربی تهران آغازمی شود وباعبورازبزرگراه آیت الله سعیدی, خیابان جوانه, میدان راه آهن به خیابان ولیعصر(عج) می رسد ودرادامه مسیربه سمت شمال, ازتقاطع خیابان ولیعصر( عج ) با خیابان های مولوی, قزوین, میدان منیریه, خیابان جمهوری اسلامی, چهارراه و میدان ولیعصر(عج), خیابان دکترفاطمی عبور می کند و به خیابان شهید بهشتی در تقاطع شهید قنبرزاده می رسد.

وی ادامه داد : درفاز بعدی این خط ازخیابان شهید بهشتی به سمت خیابان آیت الله قدوسی, بزرگراه صیاد شیرازی, نیاوران و ازگل ادامه مسیرخواهد داد.

عظیم عراقی خاطرنشان کرد: خط 3 مترو تهران ازمیادین مهم شهرمانند میدان راه آهن, منیریه, ولیعصر(عج ) ونوبنیاد می گذرد وازبزرگراه هایی مانند رسالت, شهید زین الدین, شهید بابایی و... نیزعبور می کند.



وی تاکید کرد: درفازنخست اجرای این پروژه (بخش میانی خط) یعنی ازچهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی, 5 ایستگاه تعبیه شده است که به زودی ایستگاه ابتدایی وانتهایی این مسیر به بهره برداری می رسد و از 3 ایستگاه میانی عبورخواهیم کرد.

وی افزود: ایستگاه های بخش میانی خط 3 متروتهران به طول 7 کیلومتر از ایستگاه ولیعصر(عج) واقع درچهارراه ولیعصر(عج) به میدان ولیعصر(عج) و با عبورازتقاطع خیابان دکترفاطمی به خیابان شهید بهشتی جنب سینما آزادی و در ادامه به ایستگاه شهید بهشتی خواهد رسید.



مجری نیمه شمالی خط 3 متروتهران در ادامه خاطرنشان کرد: فاصله ایستگاه ها ازیکدیگرحدود 1000 تا 1200متراست و 3 ایستگاه ازمجموع 5 ایستگاه این بخش ازخط به صورت تقاطعی خواهد بود .



وی ادامه داد: ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج) ایستگاه تقاطعی خط 3 و4مترو,ایستگاه میدان ولیعصر(عج) ایستگاه تقاطعی خط 3 و6 مترو وایستگاه شهید بهشتی ایستگاه تقاطعی خط3 و1 مترو تهران است .

عظیم عراقی با بیان اینکه به طورمعمول برای ساخت مترو 2 یا 3 شیفت کارمی شود گفت: درهرجبهه کاری بین 200 تا 300 نفرفعالیت دارند که تنها دربخش میانی خط 3 مترو تهران درحال حاضر5 جبهه کاری فعال است تا بتوانیم این بخش از مسیر را هرچه سریعتر تکمیل وآماده بهره برداری کنیم.



وی اظهارکرد: درفازاول بخش میانی خط 3 متروتهران تا این مرحله 650 هزارمترمربع مکعب حفاری و 220 هزارمترمکعب بتن ریزی صورت گرفته است.

