کشف و انهدام یک شبکه بین المللی تولید و توزیع مواد مخدر/بازداشت 6ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریتز تایمز ، رییس اداره آگاهی جرائم مواد مخدر مالزی با اعلام این خبر افزود: این شبکه بین المللی با همکاری و ارتباط با چند شبکه مالزیایی به تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب شرق آسیا مشغول بودند.

"نور رشید" در تشریح چگونگی کشف و انهدام این شبکه گفت: در این عملیات عصر روز جمعه خودروی یک ایرانی در ایستگاه ایست وبارزسی پلیس متوقف و 2.02 کیلوگرم مواد مخدر از این خودرو کشف و ضبط شد.

وی در ادامه از حمله همزمان پلیس در همان شب به چند واحد مسکونی در چند مجتمع مسکونی مجلل در کوالالامپور خبر داد و افزود: در این سری عملیات 6 ایرانی ، یک ترک و 2 مالزیایی دستگیر و به میزان قابل نوجهی مواد مخدر به ارزش 11 میلیون رینگیت از انها کشف و ضبط شد.

رشید در پایان با اشاره به محدوده سنی متهمان از 24 تا 55 سال گفت: این متهمان بر اساس قانون رفتارهای خطرناک مرتبط با قاچاق مواد مخدر محاکمه می شوند.

بر اساس قانون رفتارهای خطرناک مرتبط با قاچاق مواد مخدر ، مجرمین به اعدام محکوم می شوند.