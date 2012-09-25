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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

پلیس مالزی خبرداد:

کشف و انهدام یک شبکه بین المللی تولید و توزیع مواد مخدر/بازداشت 6ایرانی

کشف و انهدام یک شبکه بین المللی تولید و توزیع مواد مخدر/بازداشت 6ایرانی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پلیس مالزی اعلام کرد یک شبکه بین المللی تولید و توزیع مواد مخدر در کوالالامپور پایتخت مالزی کشف و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریتز تایمز ، رییس اداره آگاهی جرائم مواد مخدر مالزی با اعلام این خبر افزود: این شبکه بین المللی با همکاری و ارتباط با چند شبکه مالزیایی به تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب شرق آسیا مشغول بودند.

"نور رشید" در تشریح چگونگی کشف و انهدام این شبکه گفت: در این عملیات عصر روز جمعه خودروی یک ایرانی در ایستگاه ایست وبارزسی پلیس متوقف و 2.02 کیلوگرم مواد مخدر از این خودرو کشف و ضبط شد.

وی در ادامه از حمله همزمان پلیس در همان شب به چند واحد مسکونی در چند مجتمع مسکونی مجلل در کوالالامپور خبر داد و افزود: در این سری عملیات 6 ایرانی ، یک ترک و 2 مالزیایی دستگیر و به میزان قابل نوجهی مواد مخدر به ارزش 11 میلیون رینگیت از انها کشف و ضبط شد.

رشید در پایان با اشاره به محدوده سنی متهمان از 24 تا 55 سال گفت: این متهمان بر اساس قانون رفتارهای خطرناک مرتبط با قاچاق مواد مخدر محاکمه می شوند.

بر اساس قانون رفتارهای خطرناک مرتبط با قاچاق مواد مخدر ،  مجرمین به اعدام محکوم می شوند.

کد مطلب 1704566

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