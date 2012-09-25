مثنوی پایداری در صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان ضمن تشریح برنامه‏ های متنوع هفته دفاع مقدس در صدا و سیمای سمنان گفت: در این هفته، شبکه استانی صدا با برنامه‏ های "صبح بخیر قومس" هر روز به مدت 60 دقیقه در خدمت هم‏ استانی‏ های سمنانی خواهد بود.

علی مسلمان تصریح کرد: همچنین شش برنامه "مثنوی پایداری" به مدت 15 دقیقه پخش می‏ شود که به معرفی شهدا اختصاص دارد.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان افزود: شش برنامه 30 دقیقه‏ ای "ما جوونیم" و سه برنامه "مجله علمی" نیز که مربوط به معرفی نخبگان رزمنده و بسیجی، اختراعات و اکتشافات آنان و فرزندانشان و پژوهش‏ های علمی، صنعتی، نظامی و دفاعی کشور است، با مخاطبان خود همراه خواهد بود.

نمایشگاه معنوی حرا تا کربلا افتتاح شد

نمایشگاه معنوی حرا تا کربلا در ساختمان قدیم کارخانه ریسندگی سمنان افتتاح شد.

این نمایشگاه در مساحت 9 هزار مترمربع و به همت سپاه پاسداران، پایگاه مسجد عابدینیه و شهرداری سمنان برپا شده است.

نمایشگاه حرا تا کربلا شامل غرفه های تاریخ اسلام از زمان پیامبر تا حادثه کربلا و غرفه های بعدی در خصوص هشت سال دفاع مقدس و جنگ نرم و مباحث فرهنگی مطرح نظیر شیطان پرستی و بهائیت است.

نمایشگاه حرا تا کربلا در دو نوبت صبح و عصر به روی علاقه‌مندان گشوده است.

مراسم اختتامیه طرح هجرت سه حوزه کوثر شاهرود برگزار شد

اختتامیه طرح هجرت سه بسیج دانش آموزی با حضور 45 نفر از بسیجیان در امامزاده سراوین قطری شاهرود برگزار شد.

حسین بذرکار جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود در این مراسم گفت: حضور دختران بسیجی در این طرح نشان از فعال و شاداب بودن دختران ایران اسلامی و توجه به سرنوشت مردم جامعه است که باید این کار مورد تقدیر قرار گیرد.

بذرکار افزود: سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم جزو وظایف تک تک افراد جامعه است و بسیج خود را از مردم می داند باید در این زمینه حضور فعال داشته باشد که الحمدالله شاهد این امر در جامعه هستیم.

وی با تاکید بر حفظ روحیه سازندگی و خدمت‌رسانی در جامعه بیان داشت: شما دانش آموزان که در این طرح شرکت کردید سفیران سازندگی در بین دانش‌آموزان و دوستان و خانواده‌های خود هستید و باید به رسالت خود که شناساندن خدمت‌رسانی و ترویج این فرهنگ است، تلاش کنید.

همایش اعضاء بسیج فعال و حلقه‌های صالحین مهدیشهر برگزار شد

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در همایش اعضاء بسیج فعال و حلقه‌های صالحین پایگاه حوزه مقاومت خاتم الانبیا که با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت و فرماندهی حوزه مقاومت خاتم الانبیا در دارالقرآن این شهر برگزار شد، گفت: پایه و اساس کار در حلقه های صالحین آموزش نیروهای بسیجی نیست؛ بلکه تربیت است و سرگروه‌های حلقه‌های شجره طیبه صالحین باید در زمینه کیفی‌سازی تلاش بیشتری کنند.

دین پرور فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر اظهار داشت: امر به معروف از جهاد در راه خدا مهمتر است؛ چرا که جهاد در تمام عمر یکی دو بار صورت می‌گیرد ولی این واجب الهی هر شب و روز در برابر چشم مردم جلوه‌گری می‌کند.

وی گفت: اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر با اشاره به اینکه همه پیامبران ما یک هدف اساسی داشتند،افزود: اگر در جامعه‌ای نهادهای حاکم بر آن از سلامت برخوردار نباشند و عدالت در آن جامعه تحقق نپذیرد این دعوت چندان کارساز نیست.

اردوی یک روزه ویژه طلاب بسیجی مهدیشهر برگزار شد

مسئول بسیج طلاب سپاه ناحیه مهدیشهر گفت: طلاب بسیجی در اردوی یک روزه کمرود خطیر کوه شرکت کردند.

محمدابراهیم پارسا اظهار داشت: طرح هجرت یکی از مهم‌ترین فرامین مقام معظم رهبری است که جوانان صادقانه در مناطق محروم به ارائه خدمت به مردم می‌پردازند.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی در قالب طرح‌هایی همچون طرح هجرت با حضور در مناطق محروم کشور اقدام به عمران و آبادانی در روستاها می‌کند، افزود: محرومیت‌زدائی از مناطق محروم از برنامه‌های این اردوها محسوب می‌شود.

مسئول بسیج طلاب سپاه ناحیه مهدیشهر بیان داشت: اردوهای جهادی از برنامه های خوب بسیج سازندگی است و بسیج طلاب حوزه علمیه ناحیه مهدیشهر انجام کارهای فرهنگی و دینی را برای خود تکلیف می دانند.

پارسا، اثربخشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بخشی از ثمرات و فعالیت بسیج طلاب در اردوهای جهادی عنوان کرد.