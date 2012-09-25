تجهیز 300 دستگاه اتوبوس قم به سیستم الکترونیک کارت شهروندی

سعید امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از راه حل هایی که امروزه در شهرهای بزرگ برای برطرف کردن مشکلات و کاستی های ناشی از پول خرد بکار برده می شود بهره گیری از بلیط الکترونیک و یا الکترونیک کارت شهروندی است.

وی گفت: بر این اساس الکترونیک کارت شهروندی کارت هوشمندی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات مسافر را هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم می آورد.



مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در راستای تحقق دولت الکترونیک و شهر الکترونیک قابل طرح و بررسی است استفاده آسان از خدمات شهری است.



وی گفت: الکترونیک کارت هوشمند به عنوان طرحی در راستای سرعت بخشیدن به این آرمان وارد عرصه شده است تا با در نظر گرفتن قابلیت های گوناگون، سرعت زیاد انتقال پول و همچنین امنیت منحصر به فرد جایگزین مناسبی برای پرداخت کرایه و حتی پرداخت های دیگر باشد.



امرالهی بیان کرد: سازمان اتوبوس رانی قم اکنون با تجهیز بالغ بر 300 دستگاه اتوبوس به سیستم مذکور فعالیت آزمایشی سیستم را طی کرده و در نظر دارد با همکاری مردم و همشهریان به مرور نسبت به حذف پرداخت وجه نقد در سیستم و جایگزینی الکترونیک کارت شهروندی اقدام کند.

10 نقطه در سطح شهر نسبت به فروش و شارژ کارت ها فعال هستند



وی گفت: در حال حاضر 10 نقطه در سطح شهر نسبت به فروش و شارژ کارت ها فعال بوده و شهروندان با مراجعه به این باجه ها می توانند نسبت به اخذ کارت و شارژ آن اقدام کنند.



مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم بیان کرد: از مزایای استفاده از کارت شهروندی را می توان به صرفه جویی در وقت و هزینه، تحقق شهر الکترونیک، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت کارآمد، سرعت عمل، رعایت اصول بهداشتی و سلامت شهروندان، عدم نگرانی از پرداخت های نقدی خرد، مدیریت بهینه و بهتر خطوط و ناوگان، آسایش و آرامش و رضایت خاطر شهروندان بر شمرد.



وی گفت:‌ چشم انداز و شعار در حوزه ناوگان حمل و نقل ‏"شهر سالم، پاک و آرام با حمل و نقل سریع، ایمن و کارآمد برای عموم شهروندان است."



امرالهی بیان کرد: شهروندان عزیز می توانند برای هر گونه ارتباط و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات خود با شماره تلفن 6642800 تماس بگیرند و یا مطالب خود را سامانه پیامکی 3000092922020 ارسال کنند.