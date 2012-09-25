اهانت به شخصیت پیامبر (ص) نمونه بارز جنگ اعتقادی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر دبیرستان صدرای ابرکوه با اشاره به هتک حرمت اخیر دشمنان به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل و مستکبران هیچ زمانی دوست ما نبوده و نیستند.

وی بیان داشت: امروز نیز در میدان جدید جنگ فرهنگی، فکری و اعتقادی قرار گرفته ایم که نمونه آن اهانت اخیر به شخصیت ارزشمند رسول اکرم (ص) است.

حسینی کوهستانی با اشاره به تبلیغاتی که دشمنان علیه اسلام از طریق ماهواره ها و رسانه ها می کنند، عنوان کرد: ما با تکنولوژی و ابزار جدید مخالف نیستیم بلکه با فساد و مسائل ضد اخلاقی و اعتقادی که از سوی جبهه استکبار انتشار می یابد، مخالفیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت سنگین کشور اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی جهان تصریح کرد: چشم امید دنیا به ایران و رهبری است و بر همین اساس ما وظیفه ای سنگین بر دوش داریم.

حسینی کوهستانی خطاب به دانش آموزان گفت: در میدان علم و تحصیل کوشا و جدی باشید تا به فرمایش امام علی (ع) که فرمودند: "العلم سلطانٌ" و بر اساس اسلام بر دیگر ملتها و ممالک برتری همه جانبه داشته باشیم.

امام جمعه ابرکوه نیز در این مراسم با بیان اینکه در مورد رشد کمی و کیفی و اعتلای مدارس صدرا توسط تبلیغات اسلامی آگاه هستیم، اظهار داشت: محصلان مدارس صدرا باید بیش از دیگران شئون اسلامی را رعایت کنند.

در این مراسم از تلاشهای جعفر رضایی نژاد تقدیر و ابوالفضل قاری زاده به عنوان مدیر دبیرستان صدرای پسرانه ابرکوه معرفی شد.