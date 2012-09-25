به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا بحرینی صبح سهشنبه در جمع دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی برای بهبود وضعیت تحصیلی دانشاموزان مددجوی کمیته امداد انجام شده که در شهرستان دشتی نیز خدماترسانی مطلوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی به برگزاری دورههای آموزشی مناسب برای این دانشاموزان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت رسیدگی به تحصیل دانشآموزان تحت حمایت، کمیته امداد شهرستان دشتی با استفاده از مدرسان نمونه توانست با آماده سازی دانشآموزان کنکوری خروجی مناسبی را کسب کند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی با اشاره به موفقیتهای بهدست امده در این زمینه، اضافه کرد: 100درصد از دانش آموزان خوابگاهی تحت حمایت این شهرستان در کنکور سراسری سال 91قبول شدند.
وی عنوان کرد: این دانشآموزان به همت اساتید مجرب و با تجربه در رشتههای مهندسی، حسابداری، فلسفه، مدیریت، علوم اجتماعی و بازرگانی در دانشگاههای شهرهای مختلف کشور پذریرفته شدهاند.
بحرینی افزود: همه تلاش خود را برای خدماترسانی هر چه بیشتر به افراد تحت حمایت کمیته امداد به کار خواهیم گرفت تا شاهد شکوفایی استعدادهای این دانشاموزان باشیم و این افراد بتوانند راه موفقیت را به درستی طی کنند.
وی خاطرنشان ساخت: برنامههای بسیار خوبی نیز در سال تحصیلی جاری برای دانشاموزان تحت حمایت خواهیم داشت که امیدواریم امسال نیز شاهد آمار قبولی خوبی برای دانش آموزان تحت پوشش در کنکور و دیگر مقاطع تحصیلی باشیم.
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