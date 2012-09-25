  1. اقتصاد
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

پشم‌فروش اعلام کرد:

موجودی بی‌نظیر نهاده‌های دامی/ ضرورت تامین کسری علوفه از سوی وزارت جهاد

معاون شرکت پشتیبانی امور دام موجودی نهاده‌ها در کشور را بی‌نظیر دانست و گفت: 6 میلیون و 600 هزار تن کمبود علوفه در کشور وجود دارد که با برنامه ریزی‌های وزارت جهادکشاورزی باید تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پشم فروش در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح وضعیت فعلی تامین نهاده‌ها در کشور موجودی‌ها را بی‌نظیر دانست و گفت: هیچ سالی به اندازه امسال وضعیت مناسب نبوده است چرا که به دستور دولت ذخیره مناسبی از نهاده‌ها تامین شده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در سال 91 با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت تا به حال 7 میلیون تن علوفه خریداری شده و 4 کشتی نیز هم اکنون در بنادر در حال تخلیه اجناس هستند. ضمن اینکه اکثر سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام برای نگهداری نهاده‌ها تجهیز شده است

وی تصریح کرد:‌ هم اکنون 290 هزار تن سویا، 265 هزار تن جو و 850 هزار تن ذرت در انبارها موجد است که این موجودی بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود ضمن اینکه هر هفته نیز کارگروه کنترل بازار وضعیت نهاده‌ها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می‌کند.

به گفته پشم فروش، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تولید ذرت در کشور 3 میلیون و 100 هزار تن ، جو 3.5 میلیون تن و کنجاله سویا 800 هزار تن است در حالی که نیاز کشور به ذرت 5.5 میلیون تن، جو 5 میلیون تن و کنجاله سویا 3.5 میلیون تن است بنابراین لازم است تا 14 میلیون تن نیاز کشور به انواع نهاده‌ها از طریق واردات تامین شود.

به گفته معاون شرکت پشتیبانی امور دام، 6 میلیون و 600 هزار تن کمبود علوفه در کشور وجود دارد که باید با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی تامین شود. این در شرایطی است که هر سال در شرایط عادی 10 د رصد نیاز کشو راز طریق شرکت پشتیبانی امور دام تامین می‌شد. اما امسال با توجه به وضعیت ارز بخش خصوصی با احتیاط بیشتری وارد این عرصه شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مورد نیاز تامین نهاده‌ها از خارج کشور با نرخ مرجع تامین می شود.

کد مطلب 1704575

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