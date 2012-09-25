به گزارش خبرنگار مهر، عباس پشم فروش در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح وضعیت فعلی تامین نهادهها در کشور موجودیها را بینظیر دانست و گفت: هیچ سالی به اندازه امسال وضعیت مناسب نبوده است چرا که به دستور دولت ذخیره مناسبی از نهادهها تامین شده است.
معاون شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در سال 91 با پیگیریهای صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به حال 7 میلیون تن علوفه خریداری شده و 4 کشتی نیز هم اکنون در بنادر در حال تخلیه اجناس هستند. ضمن اینکه اکثر سردخانههای شرکت پشتیبانی امور دام برای نگهداری نهادهها تجهیز شده است
وی تصریح کرد: هم اکنون 290 هزار تن سویا، 265 هزار تن جو و 850 هزار تن ذرت در انبارها موجد است که این موجودی بیسابقهای به شمار میرود ضمن اینکه هر هفته نیز کارگروه کنترل بازار وضعیت نهادهها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری میکند.
به گفته پشم فروش، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تولید ذرت در کشور 3 میلیون و 100 هزار تن ، جو 3.5 میلیون تن و کنجاله سویا 800 هزار تن است در حالی که نیاز کشور به ذرت 5.5 میلیون تن، جو 5 میلیون تن و کنجاله سویا 3.5 میلیون تن است بنابراین لازم است تا 14 میلیون تن نیاز کشور به انواع نهادهها از طریق واردات تامین شود.
به گفته معاون شرکت پشتیبانی امور دام، 6 میلیون و 600 هزار تن کمبود علوفه در کشور وجود دارد که باید با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی تامین شود. این در شرایطی است که هر سال در شرایط عادی 10 د رصد نیاز کشو راز طریق شرکت پشتیبانی امور دام تامین میشد. اما امسال با توجه به وضعیت ارز بخش خصوصی با احتیاط بیشتری وارد این عرصه شد.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مورد نیاز تامین نهادهها از خارج کشور با نرخ مرجع تامین می شود.
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