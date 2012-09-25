جرج سوروس برای انتخاب نخست وزیرآینده مالزی تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، ماهاتیر محمد با تکرار اتهام به غربی ها برای نفوذ سیاسی در مالزی از طریق مخالفان دولت، گفت: سوروس در تلاش برای گرفتن قدرت از دولت ائتلافی باریسان نشنال و انتصاب نخست وزیر مورد نظر خود در مالزی است.

وی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر کمک مالی سوروس به برخی سازمانهای غیردولتی مالزی بیان کرده است.

ماهاتیر محمد در گفته های خود از نخست وزیر مورد نظر جرج سورس نام نبرده اما پیش از این بارها با ذکر نام "انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت از او به عنوان مهره آمریکا و اسراییل برای نفوذ سیاسی در مالزی یاد کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت فعلی مالزی به دلیل داشتن ارتباط خوب با چین و روسیه، عدم همراهی با آمریکا در سیاست های خصمانه در برابر ایران و دیگر کشورها و به رسمیت نشاختن اسراییل مورد تایید آمریکا و همپیمانانش نیست.

