  1. حوزه و دانشگاه
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

توزیع کارنامه آزمون تافل از 5 مهرماه

توزیع کارنامه آزمون تافل از 5 مهرماه

سازمان سنجش آموزش کشور زمان توزیع کارنامه آزمون تافل را چهارشنبه 5 مهرماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون‌ PBT)TOEFL ) تاریخ 28 مرداد، از روز چهار‌شنبه مورخ 5 مهرماه لغایت روز چهار‌شنبه 10 آبان ( به‌جز روزهای پنج‌شنبه وایام تعطیل) از ساعت 30/8  الی 00/14 توزیع خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی: تهران – خیابان کریم‌خان زند بین خیابان‌های استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک204 - سازمان سنجش آموزش کشور- سالن مراجعه حضوری مرکز آزمون‌های بین‌المللی مراجعه کنند.

کد مطلب 1704578

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