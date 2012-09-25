توزیع کارنامه آزمون تافل از 5 مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون PBT)TOEFL ) تاریخ 28 مرداد، از روز چهارشنبه مورخ 5 مهرماه لغایت روز چهارشنبه 10 آبان ( بهجز روزهای پنجشنبه وایام تعطیل) از ساعت 30/8 الی 00/14 توزیع خواهد شد.
داوطلبان میتوانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی: تهران – خیابان کریمخان زند بین خیابانهای استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک204 - سازمان سنجش آموزش کشور- سالن مراجعه حضوری مرکز آزمونهای بینالمللی مراجعه کنند.
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