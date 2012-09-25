دفاع مقدس نشان دهنده عظمت و بزرگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالحسن کبیری صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان که در حسینیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برگزار شد اظهارداشت: دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ ملت ایران است که عظمت و بزرگی مردم ایران را به تصویر کشید.

وی رمز ماندگاری هشت سال دفاع مقدس را ارزش های دوران دفاع مقدس برشمرد و افزود: رمز ماندگاری دفاع مقدس بی شک ایثار و ازخود گذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس است که در مقابل نماینده استکبار ایستادگی کردند.

سرهنگ کبیری بیان کرد: عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی به خاطر تمسک به ارزش های دفاع مقدس، افکار و اندیشه های ولایت و پیروی از رهبر معظم انقلاب است.

وی در ادامه بیداری اسلامی در منطقه را دستاورد حماسه عظیم دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: نهضت بیداری اسلامی که امروز کشورهای منطقه را فراگرفته، دستاورد حماسه عظیم و اثرگذار دفاع مقدس فرزندان ایران اسلامی در برابر دشمن است.

سرهنگ کبیری بااشاره به پیروزی هایی که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس بدست آورد گفت: ملت ایران در مقابل سختی هایی که در هشت سال دفاع مقدس تحمل کردند، توانستند به پیروزی هایی بزرگ و شگفت انگیز دست پیدا کنند و همه خصلت های انسانی در این جنگ بروز کرد.

وی با اشاره به منابع محدود ایران در سالهای دفاع مقدس یادآورشد: ایران با آنکه در هنگام جنگ توان دفاعی بالایی نداشت و بدلیل رهبری امام خمینی (ره) توانست در نبردهای سنگین به نتایج شگفت آور و استثنایی دست یافت.

فرمانده تیپ 82 سپاه صاحب الامر (عج ) استان قزوین اظهارداشت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که پس از چند قرن اجازه نداد حتی یک وجب از خاک میهن اسلام به چنگال دشمن بیفتد.

سرهنگ کبیری عنوان کرد: امروز نظام سلطه و استکبار جهانی به بن بست رسیده و ترفندهای آنان به شکست انجامیده است.

وی در پایان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار بیداری، عظمت و پیشرفت های شگرف در حوزه های علمی، فناوری و مبارزه با نظام سلطه خواند و افزود: به مدد الهی ایران در این پرچمداری خوش درخشیده و روز به روز بر توفیقاتش افزوده می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گرامیداشت این فصل نورانی از تاریخ کشور را یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی بر دوش آحاد جامعه دانست و گفت: باید در این ایام یاد و نام شهیدان را بیش از همیشه گرامی بداریم.

هاشم گودرزوند چگینی بیان کرد: حماسه‌ های بزرگ دفاع مقدس هنوز ناشناخته ‌اند و در گذر زمان این حماسه‌های بزرگ باید شناخته برای نسل جوان بازگو وشناخته شوند.

وی اظهارداشت:‌ تاریخ دفاع مقدس تنها تاریخ رویارویی نظامی نیست بلکه صحنه ‌ای است که همه ملت برای دفاع از کیان اسلامی حضور و دفاعی مقدس داشتند.

چگینی دفاع مقدس را زمینه ‌ساز پیروزیها و موفقیت‌های بزرگ ملت ایران برشمرد و تصریح کرد: اگر امروز ملت ایران در صحنه‌های مختلف علمی، نظامی و فناوری به موفقیت می ‌رسد همه از برکت هشت سال دفاع مقدس و جانفشانی ‌های رزمندگان اسلام است.

در پایان این مراسم ضمن ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس از خانواده های شهدای هشت سال دفاع مقدس منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی تجلیل شد.