به گزارش خبرنگار مهر، بغض با شعار "فیلم دهه شصتی‌ها" از صبح فردا چهارشنبه 5 مهر در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به نمایش درخواهد آمد. سینماهای استقلال، آزادی، فرهنگ، ملت، اریکه ایرانیان، ایران، سپیده، مرکزی، کیان، تماشا، راگا، کارون، حافظ، شکوفه، ماندانا، موزه سینما، برج میلاد ، پردیس زندگی و... از سینماهای نمایش دهنده "بغض" هستند.

این فیلم که تماماً در ترکیه فیلم‌برداری شده ماجرای پرتنش عشق و نفرت میان دو جوان ایرانی معتاد را در ساعت‌های آخر حضورشان در استانبول روایت می‌کند. "بغض" در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی فیلم‌های اول سی و ششمین جشنواره فیلم مونترال کانادا مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.

همچنین قرار است در دومین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه رسمی بیست و هشتمین جشنواره فیلم ورشو در کشور لهستان و جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا به نمایش دربیاید. باران کوثری، بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران ایرانی "بغض" هستند.

این فیلم در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مورد استقبال منتقدان و نویسندگان سینمای ایران قرار گرفت اما از داوری و بخش مسابقه اصلی کنار گذاشته شد! "بغض" به تهیه‌کنندگی سیدغلامرضا موسوی تولید شده و پخش ایران آن فیلمیران و پخش بین‌المللی آن محمد اطبایی است.