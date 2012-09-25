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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

آغاز اکران از فردا/

پیش فروش بلیط‌های "بغض" آغاز شد

پیش فروش بلیط‌های "بغض" آغاز شد

پیش فروش بلیط‌های فیلم سینمایی "بغض" اولین ساخته بلند رضا درمیشیان در سینما استقلال، سینمای سرگروه این فیلم، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بغض با شعار "فیلم دهه شصتی‌ها" از صبح فردا چهارشنبه 5 مهر در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به نمایش درخواهد آمد. سینماهای استقلال، آزادی، فرهنگ، ملت، اریکه ایرانیان، ایران، سپیده، مرکزی، کیان، تماشا، راگا، کارون، حافظ، شکوفه، ماندانا، موزه سینما، برج میلاد ، پردیس زندگی و...  از سینماهای نمایش دهنده "بغض" هستند.

این فیلم که تماماً در ترکیه فیلم‌برداری شده ماجرای پرتنش عشق و نفرت میان دو جوان ایرانی معتاد را در ساعت‌های آخر حضورشان در استانبول روایت می‌کند. "بغض" در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی فیلم‌های اول سی و ششمین جشنواره فیلم مونترال کانادا مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.

همچنین قرار است در دومین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه رسمی بیست و هشتمین جشنواره فیلم ورشو در کشور لهستان و جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا به نمایش دربیاید. باران کوثری،  بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران ایرانی "بغض" هستند.

این فیلم در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مورد استقبال منتقدان و نویسندگان سینمای ایران قرار گرفت اما از داوری و بخش مسابقه اصلی کنار گذاشته شد! "بغض" به تهیه‌کنندگی سیدغلامرضا موسوی تولید شده و پخش ایران آن فیلمیران و پخش بین‌المللی آن محمد اطبایی است. 

کد مطلب 1704580

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