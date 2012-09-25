اتحادیه اروپا به جای حرف زدن باید عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، کریستین لاگارد رئیس بانک جهانی در سخنانی گفت: اروپا هم اکنون در مرکز بحران مالی قرار دارد و باید تصمیمات سیاسی خود را به عمل تبدیل کند.

وی گفت: اروپا باید به طرح های خود برای مقابله با بحران مالی عمل کند.

لاگارد که در مؤسسه پیتر پیترسون برای اقتصاد بین المللی صحبت می کرد، افزود: امروز ما نیازی به پرش نداریم، بلکه نیاز به یک بازگشت پایدار داریم. ما نیاز به قطعیت به جای ابهام داریم. ما نیاز داریم تا تصمیم گیران به جای حرف زدن عمل کنند و اینها نیاز به جرات و شهامت و توانایی برای مطرح کردن دستور کار کوتاه مدت دارد.