محمد علی رستگار رئیس فدراسیون جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون جودو صبح امروز سه شنبه با حضور حمید سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان و در غیاب نماینده کمیته ملی المپیک در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این مجمع از جمع 12 کاندیدایی که برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها محمد علی رستگار، محمد رضا ابراهیم آبادی و کمال قمی حضور داشته و برنامه های خود را اعلام کردند و 9 نفر دیگر یا غیبت داشتند و یا انصراف دادند.

مجمع فدراسیون جودو که باید با حضور 46 عضو برگزار می‌شد، به دلیل غیبت برخی اعضا با حضور 37 عضو برگزار شد که البته هفت استان رای خود را به حمید سجادی اعلام کرده بودند که رای نماینده ارادبیل مخدوش تشخیص داده شد تا رای گیری با 43 عضو انجام شود.

در پایان این رای گیری محمد علی رستگار از 43 رای موفق به کسب 40 رای شد و به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون جودو انتخاب شد. محمد ابراهیم آبادی یک رای اخذ کرد و دو رای سفید نیز به صندوق انداخته شده بود.