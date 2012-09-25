چهارمین جشنواره اختراعات نخبگان شمال شرق کشور در بجنورد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست بنیاد نخبگان خراسان شمالی صبح سه شنبه در آیین آغاز به کار این جشنواره افزود: این جشنواره با 106 عنوان اختراع از نخبگان و نوآوران استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی در محل دانشگاه پیام نور بجنورد برپا شده است.
حمید حاتمی اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش داوری اختراعات و تجاری سازی آنها برگزار میشود که از تعداد کل اختراعات ارسالی، 12 اختراع نیز در بخش تجاری سازی به این جشنواره ارسال شده است.
وی با بیان اینکه 12 اختراع بخش تجاری سازی در جشنوارههای پیشین به تایید هیئت علمی داوران رسیده است، تصریح کرد: در این جشنواره فرصت دیدار مخترعان این نوآوریها با سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شده است.
به گفته وی دیگر اختراعات شرکت کننده در این نمایشگاه نیز در بخش داوری اختراعات، توسط هئیت داوران مورد قضاوت قرار میگیرد و در صورت تایید، 30 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به مخترعان پرداخت میشود.
چهارمین جشنواره اختراعات و نوآوریهای نخبگان شمال شرق کشور در بیش از 100 غرفه از سه شنبه در محل دانشگاه پیام نور واحد بجنورد برپا شده و بر اساس برنامه تا ششم مهر ماه ادامه خواهد داشت.
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