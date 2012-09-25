به گزارش خبرنگار مهر، رمان «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» نوشته مرتضی کربلایی‌لو عصر روز دوشنبه 3 مهر با حضور جمعی از اهالی ادبیات در سری داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان رونمایی شد.

در ابتدای این برنامه علی‌محمد مودب نویسنده و مدیر موسسه شهرستان ادب در سخنانی این کتاب را آغاز نوع جدیدی از نگارش درباره دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: توجه به خلاقیت و نوآوری در دوره‌ای که با پدیده وارداتی خیال مواجهیم، بسیار مهم است و تنها راه نجات ما پاسداشت خلاقیتی است که مبتنی بر معارف اصیل باشد.

مودب: کربلایی‌لو با خلق این رمان فضای ادبیات دفاع مقدس را شکسته است

مودب همچنین با انتقاد از برخی سیستم‌های آموزشی از جمله در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم گفت: این سازمان‌ها باید برنامه‌های جدی در حوزه فرهنگی و هنری داشته باشند؛ چراکه ما امروز هم نیازمند افرادی چون فردوسی، حافظ‌ و بیهقی هستیم.

این داستان‌نویس همچنین با اشاره به کتاب «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» تاکید کرد: مرتضی کربلایی‌لو با خلق این رمان، فضا را شکسته و روایت جدیدی از جنگ ارائه کرده است. او نشان داده که یک نویسنده واقع‌گرا است و رئالیسم او نشان می‌دهد که ما با تاریخ خود بیگانه شده‌ایم.

عزتی‌پاک: مضمون‌گرایی کربلایی‌لو ضربه‌ای به داستانش وارد نکرده است

در ادامه این برنامه علی‌اصغر عزتی پاک نویسنده و منتقد ادبی نیز در سخنانی کتاب «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» را یک پدیده در حوزه دفاع مقدس خواند و گفت: کربلایی‌لو با نگارش این رمان، نگاه کلیشه‌ای به جنگ را عوض کرده و به نظر من این کتاب حتی می‌تواند در نوع نگاه نویسندگانی که خود در جنگ حضور داشته‌اند، تاثیرگذار باشد.

وی توجه به محتوا را یکی از ویژگی‌های همیشگی کارهای مرتضی کربلایی‌لو توصیف کرد و افزود: مضمون‌گرایی او ضربه‌‌ای به داستان‌گویی او وارد نکرده است. شخصیت‌های رمان «جمجه‌ات را قرض بده برادر» همیشه در حال تکوین و تکامل هستند مانند خود کربلایی‌لو که از آغاز شروع داستان‌نویسی‌اش مدام در حال تغییر بوده است.

زائری: پای نویسنده باید روی زمین باشد و از موهومات نگوید

همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا زائری روزنامه‌نگار در حوزه مسائل فرهنگی نیز در سخنان کوتاهی ابتدا گفت: اینکه ما در طول تولید محصول فرهنگی پایمان روی زمین باشد، خیلی مهم است؛ به عقیده من زدن حرف‌های موهوم و مجرد که در فضا می‌ماند و با مخاطب ارتباط برقرار نمی‌کند، به این خاطر است که پای نویسنده‌ و تولیدکننده‌اش در زمین نیست.

وی سپس تاکید کرد: در رمان «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» با اینکه نویسنده درباره مسائل متافیزیک حرف می‌زند، پایش روی زمین است و این موضوعی مهم در تولید فرهنگی و هنری ماست.



کربلایی‌لو: برای نگارش «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» فسفر سوزانده‌ام

مرتضی کربلایی‌لو نویسنده کتاب «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» با قدردانی از کسانی که در شکل‌گیری این رمان در موسسه شهرستان ادب به او یاری داده‌اند، گفت: من برای نوشتن این رمان بسیار کار کرده‌ام و فُسفُر سوزانده‌ام. نوشتن این رمان بسیار سخت بود تا مفاهیم دستمالی‌شده را هنرمندانه به کار بگیرم.

او همچنین با اشاره به ممیزی بخش‌هایی از کتاب به پیشنهاد محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، در عین حال گفت: آقای حسنی از وزارت ارشاد خواست تا ممیزی کتاب در فضایی سهل‌تر و رفاقتی انجام شود و من از او به این جهت سپاسگزاری می‌کنم و همین‌جا اعلام می‌کنم این ورود ایشان به انتشار کتاب درست بود.



در پایان این برنامه از کتاب «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» با حضور نویسنده آن و نیز محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، محمدرضا زائر و علی‌محمد مودب رونمایی شد. این رمان «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» در 288 صفحه و در قطع رقعی تازه‌ترین اثر کربلایی‌لو است که از سوی انتشارات بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان منتشر می‌شود.