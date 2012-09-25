لزوم رفع مشکل اشتغال وزشکاران خوزستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران پاراالمپیکی خوزستان اظهار کرد: افتخارآفرینی ورزشکاران در المپیک و پاراالمپیک تاثیرگذاری بسیاری در کشور داشته است.

وی با بالا دانست ارزش معنوی، اجتماعی و سیاسی موفقیتهای کسب شده به ویژه در استان خوزستان، افزود: خودباوری جوانان و توکل بر خداوند اصل محوی است که از دوران گذشته تا کنون اثرگذاری خود را نشان داده است.

حجازی با اشاره به سرمایه گذاری کشور بر جوانان، گفت: تدابیر به کار گرفته شده برای میدان دادن به جوانان و ورود آنان به عرصه های مختلف باعث شده تحریم دشمنان تاثیری بر کشور نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان نمی تواندد جلوی ورود جوانان به علم، فناوری و عرصه های مختلف را بگیرند، افزود: نتیجه باور جوانان و ایجاد خودباوری، کسب موفقیتهایی است که ما در عرصه مسابقات المپیک، پارالمپیک، جهانی و ... به دست می آوریم.

حجازی تصریح کرد: با باور جوانان و ایجاد خودباری نشان داده شده که جوانهای ما به همان اندازه که در انرژی هسته ای و سایر مسائل مهم کشور موفق بوده اند، در عرصه ورزشی هم موفق هستند.

وی با بیان اینکه خوزستان جوانترین استان کشور است، گفت: اگرچه فعالیتهای خوبی در راستای توسعه ورزش استان صورت گرفته اما هنوز کمبودهایی وجود دارد که با سرمایه گذاری بیشتر می توان آنها را رفع کرد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مدال‌ آور‌ی‌ ما در عرصه ‌های مختلف آسیایی و جهانی ورزش، دو تا سه برابر شده و جوانان ما در حال کسب موفقیت هستند، ولی این جوانان نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: براساس دستورالعملی که سال گذشته در اتاق فکر و کارگروه ورزش استان تصویب شد، علاوه بر تشویق ورزشکاران موفق در عرصه‌ های مختلف، مسائلی چون مانند حمایت از ورزشکاران برای اشتغال، مسکن، بیمه و سایر نیازهای آنان مد نظر قرار داده شده است.