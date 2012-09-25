دشمن شناسی ویژگی نیروهای ولایی و از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی امینی دوشنبه شب در نشست بصیرت که با حضور مسئولین شهرستان و فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیجیان سلحشور در محل حسینیه ثارالله ناحیه مقاومت بسیج تایباد برگزار شد گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها، ایثارگری هایی است که الگوی روشن برای ایستادگی ومقاومت وحرکت روبه جلو حول محور ولایت فقیه است.

وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به قدرت رو به افول وضعف آمریکا واسراییل، بیداری اسلامی، جنبش ضد نظام سرمایه داری و پیشرفت ایران اسلامی اشاره کرد گفت: ایران اسلامی همیشه در تمام عرصه سربلند و پیروز بیرون آمده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد سرهنگ پاسدار نعمتی نیز در این نشست گفت: سرانجام جنگ تحمیلی با اقتدار جمهوری اسلامی ایران پایان یافت و ملت و نیروهای مسلح ایران، افتخار دارند که تنها کشور و حکومت در طول تاریخ ایران هستند که بدون استمداد از قدرت‌های برتر، در مقابل دشمن متجاوز قد برافراشته و با ایثار خون جوانان خود و فداکاری‌های بسیار، پوزه دشمن را به خاک مالیده و خاک مقدس میهن را از لوث وجود دشمنان تطهیر کردند.