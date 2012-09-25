ایام هفته دفاع مقدس ایام الله است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم صبح سه شنبه در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان فرهنگی استان قم که همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد ضمن تبریک ایام مبارک دهه کرامت و هفته دفاع مقدس بیان داشت: این ایام هفته دفاع مقدس را باید به عنوان ایام الله نام ببریم.



وی افزود: ما باید این ایام را همواره یادآوری کنیم زیرا ایام الله است و ذکر خدا باعث آرامش قلب ها خواهد شد.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) ادامه داد: ایام هفته دفاع مقدس فرصتی است تا از روزهای پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و از افرادی یاد کنیم که از اولین روزهای انقلاب با یاد خدا کار را شروع کردند و در ادامه و تا آخرین روز زندگی خود با ذکر خداوند و قلبی مطمئن راه حقیقت را ادامه دادند.



مهدوی نژاد گفت: در سال های 41 و 42 آن بزرگ بسیجی عصر حاضر امام خمینی(ره) در شروع حرکت انقلابی خود به شرق و غرب حمله می کردند و تاکید ایشان این بود که آمریکا یک طبل توخالی است و یا در مورد اسرائل می فرمودند اسرائل باید از صحنه روزگار محو شود.



وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تا روزی که می‌خواستند از دنیا بروند این فرمایشات را تکرار کرد و این رفتار باید شاخص یک بسیجی باشد.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) اظهار کرد: در اوایل انقلاب اسلامی کسانی در اریکه قدرت بودند که روحیه بسیجی و مسله و مفهوم را درک نمی کردند و نمی دانستند چگونه می شود در مقابل شرق و غرب ایستاد که نمونه آن آقای بنی صدر بود.



وی با بیان اینکه در برهه های مختلف انقلاب افرادی بودند که با شعارهای محکم و انقلابی وارد میدان شدند اما به مرور نگاه و ادبیات آنها تغییر کرد افزود: این تغیر موضع به این خاطر بود که این افراد ذکر خدا را نداشتند و عالم را محضر خدا نمی دیدند.



شهداء ترسیم گر تابلوی دفاع مقدس بودند



سردار مهدوی نژاد بیان داشت: این ایام فرصتی است که از شهداء عزیز جنگ تحمیلی که در ترسیم تابلوی دفاع مقدس نقش بسیار ارزشمندی داشتند یاد کنیم و بدانیم که شهداء همواره نظاره گر اعمال ما هستند و یاد این عزیزان یاد خداست.



وی در پایان خطاب به بسیجیان فرهنگی استان قم گفت: شما امروز در یک سنگر مهم و حساس که در راستای پاسداری از انقلاب اسلامی است قرار دارید و باید به جایگاه آن توجه ویژه ای داشته باشید.

