آغاز فعالیت سینمای سنندج با "بوسیدن روی ماه"/ انتشار نشریه رویش

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح نمایش عمومی فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی در سینما بهمن سنندج برگزار خواهد شد.

این اثر نخستین فیلم سینمایی است که در سینما بهمن این شهر روی پرده می‌رود و به این ترتیب سینمای سه سالنه سنندج فعالیت خود را آغاز می‌کند. مراسم شروع به کار سینما بهمن و آغاز نمایش "بوسیدن روی ماه"همزمان با حضور عوامل فیلم در سنندج روز دوشنبه دهم مهر ماه برگزار خواهد شد.

سینما بهمن سنندج متعلق به حوزه هنری این شهر است و با سیستم صدای دالبی و 570 صندلی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

نمایش عمومی "بوسیدن روی ماه" در تهران از روز پنجم مهرماه در سرگروه سینما آزادی شروع خواهد شد. این فیلم روایتی از انتظار دو مادر است و رابعه مدنی، شیرین یزدان‌بخش، صابر ابر، شاهرخ فروتنیان، مسعود رایگان، شیدا خلیق، شبنم مقدمی و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

"بوسیدن روی ماه" محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و پخش آن برعهده سازمان توسعه سینمایی سوره است.

انتشار پیش‌شماره نشریه روزانه جشنواره دینی رویش

نخستین پیش‌شماره نشریه روزانه هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در هشت صفحه منتشر شد. با توجه به ضرورت اطلاع رسانی درباره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش که آبان ماه امسال در مشهد مقدس برگزار می‌شود، واحد انتشارات سازمان توسعه سینمایی سوره تصمیم گرفت پیش از برگزاری جشنواره، سه پیش‌‌شماره برای پوشش اخبار و رویدادهای مربوط به جشنواره منتشر کند.

پیش‌شماره نخست امروز سه شنبه چهارم مهرماه با مجموع مطالبی درباره هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش منتشر شده است، گفتاری از مقام معظم رهبری درباره سینما و صحبت‌های محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری درباره فیلم دینی بخش‌هایی از این شماره است.

بخشی از صحبت‌های سهیل جهان‌بیگلری دبیر هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» درباره این رویداد را هم می‌توانید در این پیش شماره بخوانید. گفتگوی مفصل با محمدصادق مرکبی دبیر دوره های اول تا سوم جشنواره فیلم رویش بخشی دیگر از این شماره است.

نخستین پیش شماره نشریه روزانه هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» زیر نظر واحد انتشارات سازمان توسعه سینمایی سوره منتشر شده است.



