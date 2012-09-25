به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه صبای قم در پی یافتن جانشین مربی پیشین خود و به دنبال توافق نهایی و صد در صد با مهاجم سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال، هدایت تیم فوتبال صبای قم در ادامه بازی های لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور را به عبدالصمد مرفاوی سپرد.



جلسه ویژه هیئت مدیره باشگاه صبای قم شامگاه دوشنبه در استانداری قم تشکیل شد و تمامی اعضای هیئت مدیره در آن حضور داشتند و در خصوص تعیین جانشین سرمربی مستعفی خود یعنی یحیی گل محمدی تصمیم گیری کردند.



در این جلسه که بسیار طولانی شد و تمامی اعضای هیئت مدیره نیز گوشی های تلفن همراه خود را به سادگی پاسخ نمی دادند، با توجه به جمع بندی نهایی و نظر مساعدی که اعضای هیئت مدیره باشگاه نسبت به عبدالصمد مرفاوی داشتند، قرارداد رسمی باشگاه صبا با این مربی برای ادامه بازی های لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های کشور امضاء شد.



سابقه مربیگری مرفاوی در استقلال و مس کرمان



همکاری باشگاه صبای قم با عبدالصمد مرفاوی که از مربیان جوان و با دانش فوتبال کشورمان است و می‌تواند از چهره‌های موفق این رشته ورزشی در عرصه مربیگری باشد، قطعی و صد در صد است و این مربی از امروز با حضور در تمرینات تیم فوتبال صبای قم رسما فعالیت خود را به عنوان سرمربی صبای قم در ادامه لیگ دوازدهم آغاز خواهد کرد.



عبدالصمد مرفاوی بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران بوده است که در دوران جوانی خود سابقه بازی کردن در تیم ملی فوتبال کشورمان را دارد و از جمله بازیکنان سابق و مربیان فعلی است که به لحاظ اخلاقی مورد تایید باشگاه صبا قرار گرفت و با توافق بر سر مسائل مالی سرمربی صبای قم شد.



عبدالصمد مرفاوی دوازدهمین مربی تاریخ باشگاه صبای قم در راس تیم فوتبال صبا محسوب می‌شود در حالی که در لیگ های قبلی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم های مطرحی همچون استقلال تهران و مس کرمان نیز نشسته است و این مربی در تمرین عصر امروز تیم صبا که در زمین چمن مجموعه ورزشی هما برگزار می‌شود، به بازیکنان معرفی خواهد شد.



بازی با داماش نخستین آزمون مرفاوی در سرمربیگری صبای قم



مرفاوی با توجه به اینکه در تیم مطرح استقلال تهران بازی کرده است، سابقه حضور در تیم ملی و گلزنی در مسابقات مهم آسیایی را نیز دارد و از هفته دهم مسابقات لیگ دوازدهم و دیدار برابر داماش گیلان سرمربی صبای قم خواهد بود، دیداری که از ساعت 17:15 دقیقه عصر پنجشنبه ششم مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.



سرمربی جدید صبای قم مربی جوان و با دانشی است و باشگاه صبا برای موفقیت صبا در لیگ دوازدهم حمایت کاملی از وی خواهد داشت تا صبا در دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، فصلی موفق را سپری کند و در لیگ قهرمانان آسیا نیز نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورمان باشد.



گفتنی است: بعد از مربیانی نظیر مظلومی، زیوادینوویچ، کاظمی، یاوری، کریمی، جلالی، گل‌محمدی (فصل 87-1386)، کربکندی و ویسی، عبدالصمد مرفاوی دوازدهمین مربی تاریخ تیم فوتبال صبای قم است که در لیگ دوازدهم به عنوان دومین مربی صبای قم رسما روی نیمکت این تیم می‌نشیند.

