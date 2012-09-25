تحول در حوزه های علمیه یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی' صبح سه شنبه با تاکید بر این مهم در جمع طلبه های مدرسه علمیه المهدی (عج) اراک گفت: حوزه های علمیه باید با تجهیز به تجهیزات نوین آموزشی طلاب علوم اسلامی را به علم روز مجهز کنند.

وی با اشاره به پیشرفت روز افزون علوم وفنون در دنیا بیان داشت: تبلیغ علوم اسلامی باید با توجه به شرایط روز دنیا پیش رود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که امروز دشمنان ابزار و وسایل فراوانی برای تضعیف اعتقادات و باورهای دینی مردم به کار گرفته اند، حوزه های علمیه باید برای خنثی کردن حرکت های دشمنان بیشتر تلاش کنند.

آیت الله حائری شیراز درادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: حوزه های علمیه با تربیت شخصیت های بزرگ دینی، علما و مراجع عظام تقلید، همواره در خط مقدم دفاع از اسلام بوده اند.

وی ضمن محکومیت فیلم موهن آمریکایی علیه پیامبر اعظم (ص) گفت: طلاب باید ضمن تحصیل علم و دانش در توسعه فرهنگ متعالی اسلام ناب محمدی(ص) بکوشند.