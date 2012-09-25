علیرضا کتیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی جهان در آذرماه به میزبانی فرانسه برگزار می شود و در آن چهره های شاخص کاراته جهان حضور دارند، بنابراین باید بهترین های حال حاضر کاراته کشور را به این مسابقات اعزام کنیم.



پیش‌بینی برنامه‌های متنوع برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی



وی ادامه داد: کادر فنی تیم ملی کاراته برای حضور موفق در پیکارهای جهانی برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده بود که بخشی از آن برگزاری تمرینات و مسابقات درون اردویی و بخش دیگر اعزام به رقابت های برون مرزی از جمله لیگ جهانی کاراته بود.



مربی تیم ملی کاراته کشور افزود: حضور در رقابت های لیگ جهانی کاراته که در کشور آلمان برگزار می شود، یکی از مهمترین برنامه های کادر فنی تیم ملی برای افزایش میزان آمادگی ملی پوشان کاراته بود که متاسفانه تیم ملی به این رقابت ها اعزام نشد.



وی با بیان اینکه تقابل با بهترین های کاراته جهان در مسابقات کاراته وان آلمان می توانست موجب افزایش تجربه و شناخت بهتر کاراته کاهای کشورمان از حریفان شود، تصریح کرد: حالا که این فرصت را از دست داده ایم، مجبوریم در داخل کشور به کار خود ادامه بدهیم.



برگزاری پیکارهای جهانی در فرانسه



کتیرایی عدم اعزام تیم ملی به مسابقات لیگ جهانی در آلمان را برای تیم ملی کاراته ایران منفی دانست و بیان داشت: یکی از اهداف مهم ما این بود که برای تحول در کاراته کشور در دوره های مختلف لیگ جهانی شرکت کنیم، به همین خاطر از مسئولان فدراسیون می خواهیم که فرصت حضور در دوره های بعدی لیگ جهانی را به سادگی از دست ندهیم.



وی یاد آور شد: کاراته کاهای بیش از 45 کشور مطرح دنیا در مرحله پنجم لیگ جهانی در آلمان حضور یافته اند و اعزام تیم ملی به این مسابقات و جدال کاراته کاهای کشورمان با رقبا موجب می شد تا با کیفیت این رقابت ها که شبیه به مسابقات جهانی است، بیشتر به تیم ملی کمک کنیم.



مربی قمی تیم ملی کاراته کشورمان در ادامه با اشاره به اردوی تیم ملی در قم، اظهار داشت این اردو هم اکنون در حال برگزاری است و تا روز چهارشنبه این هفته پیگیری می شود تا نفرات حاضر در اردو را به دقت ارزیابی کرده و ترکیب تیم ملی را برای پیکارهای جهانی فرانسه که از پنجم آذر ماه برگزار می شود، شناسایی کنیم.

