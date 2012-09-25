جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون در نقد سریال "بیدارباش" به خبرنگار مهر گفت: مجموعه کمدی دفاع مقدسی "بیدارباش" از جمله سریال‌هایی است که داستان‌هایی برگرفته از واقعیات را در بستر جنگ و در قالب کمدی مطرح می‌کند. از این نوع محصولات سینمایی و تلویزیونی در سال‌های اخیر به وفور ساخته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از این آثار از قابلیت‌های ساختاری و محتوایی خوبی برخوردار بودند و نگاهی به نسبت تازه به مضمون دفاع مقدس داشته‌اند کم و بیش با استقبال مخاطب روبرو شدند. اما این استقبال موجب آن شد تا عده‌ای از مجموعه سازان ما با دانشی اندک از دوران دفاع مقدس و به صرف سرگرم کردن مخاطب در قالب طنز و کمدی به این مقوله بپردازند.

این منتقد "بیدارباش" را یکی از این مجموعه‌هایی معرفی کرد که ماجراهای سطحی و پر توهم خود را با استفاده از فضای جنگ مطرح می‌کنند و یادآور شد: در این سریال روایت‌ها به شکل بسیار ابتدایی، کلیشه‌ای و افراطی به زبان کمدی بیان شده است. در واقع این مجموعه از دو بخش کمدی و دفاع مقدس تشکیل شده است که متأسفانه جنبه سرگرمی و نگاه ساده اندیشانه به باورهای دفاع مقدس باعث شده تا بخش سبُک کمدی بر مجموعه سیطره داشته باشد.

آذین تصریح کرد: مجموعه‌ساز با استفاده از مطرح‌ترین کمدین‌های سینما و تلویزیون دست به تولید "بیدارباش" زده که متأسفانه از ظرفیت‌های بازی اغلب آنها به درستی استفاده نشده است. از جمله اکبر عبدی در قالبی ظاهر شده که هیچ نوع ویژگی بازیگری خاصی از او دیده نمی‌شود و همینطور مجید صالحی که بازی‌های کلیشه‌ای خود را تکرار می‌کند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در کل "بیدارباش" ساختار تلویزیونی متوسط، مضمونی تکراری و نگاهی سطحی به مقوله‌های جنگ و طنز دارد که ضعف‌های بارز آن در محتوا و پرداخت باعث شده تا مخاطب آن را جدی نگیرد و با شخصیت‌های مجموعه ارتباط برقرار نکند و با آنکه این‌بار مجموعه‌ساز از حضور اشتباهی یک خانواده در جنگ حکایت دارد و شاید در انتها هم بخواهد به سیاق آثار مشابه آنها را متحول کند، اما به همین موضوع نیز ساده‌اندیشانه نگاه شده است.

این منتقد در خاتمه اظهار کرد: متأسفانه "بیدارباش" در عرصه فیلم‌های طنز و کمدی و در بخش فیلم‌های دفاع مقدس اثر قابل و ماندگاری نیست و در کارنامه هنری احمد کاوری امتیاز ارزشمندی تلقی نمی‌شود.